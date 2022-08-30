Свідомі істоти. Вчені вважають, що рослини здатні думати й ухвалювати рішення

Іспанський учений вивчив "нейробіологію рослин", щоб зрозуміти, чи дійсно рослини мають свідомість.

Ученим давно відомо, що рослини здатні розмовляти, реагувати й навіть робити різні трюки. Однак чи доводить це, що вони мають свідомість? Це запитання поставив собі іспанський учений із Університету Мурсії, пише Futurism.

За словами професорки рослинництва з Вашингтона Елізабет Ван Волкенбург, ученим давно відомо, що рослини здатні взаємодіяти з навколишнім середовищем і собі подібними. Однак головне питання залишається відкритим — чи мають вони свідомість.

Іспанський дослідник Пако Кальво зосередився на вивченні "нейробіології рослин", щоб нарешті поставити крапку в багаторічних суперечках учених. Дослідження Кальво ускладнюється тим, що у світі немає якогось певного тесту для розпізнавання інтелекту в рослин. Він врахував, що вищезгадані "здібності" рослин пояснюються низкою пасивних реакцій, а не свідченнями наявності волі.

Дослідники розробили "анкету" для розпізнання свідомості в рослин:

чи активна поведінка рослин і чи може підлаштовуватися під ситуацію;

чи спрямована вона на попередження тієї чи іншої події;

чи є виконання тієї чи іншої дії цілеспрямованим.

Використавши цю "анкету" усвідомленості рослин, Кальво з колегами виявили вид, що відповідає вищезазначеним характеристикам — це боби.

Учені з'ясували, що коли боби в'ються, вони тягнуться широкими сканувальними рухами — рослина шукає більш підходяще місце, поки не виявить те саме, де вирішить зупинитися. Кальво вдалося дізнатися, що саме в цей момент, коли найкраще місце знайдено, боби мають якийсь сплеск внутрішніх електричних сигналів. На думку вченого, це сигналізує про наявність основних когнітивних функцій і свідчить про наявність суб'єктивного досвіду в конкретно взятих бобів.

Кальво навіть припустив, що в якийсь момент боби просто знають, куди тягтися й де розташований той стовп чи дерево, які йому необхідні.

Утім, сам учений дуже обережно заявляє про своє відкриття й попереджає, що це лише початкові дані, і буде потрібно набагато більше досліджень, щоб з'ясувати, наскільки розумними можуть виявитися рослини.

І хоча наукове співтовариство сприйняло результати дослідження з часткою скептицизму, дослідники сходяться на думці, що відкриття Кальво є дуже важливим для розуміння інтелекту рослин.

До речі, раніше Фокус писав про те, що рослини самі вирішують, скільки вологи їм віддавати й вбирати.