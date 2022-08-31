Свет от смартфонов и телевизоров высасывает из нас жизнь, в буквальном смысле

Ученые пришли к выводу, что избыток синего света гаджетов отнимает у людей годы жизни.

Ученые по всему миру давно изучают пагубное воздействие гаджетов на человеческий организм. Однако новое исследование показывает, что синий свет, излучаемый смартфонами и телевизорами, в буквальном смысле высасывает жизнь из наших клеток, пишет Express.

В предыдущих исследованиях ученым удалось узнать, что длительное воздействие гаджетов на человека приводит к ощутимым проблемам со здоровьем — например, психическим расстройствам или ожирению. Теперь же к этому и так не радостному списку может добавиться преждевременное старение.

Ученые давно используют в опытах плодовых мушек, потому что их сигнальные химические вещества наиболее схожи с человеческими. В новом исследовании воздействия синего света, излучаемого гаджетами, биологи также сосредоточились на реакции плодовых мушек. Полученные данные — не ободряют.

Интегративный биолог Ядвига Гибултович и его команда из Государственного университета Орегона установили, что продолжительное воздействие синего света от гаджетов значительно изменило клеточную химию и функции плодовых мушек. Увы, не в лучшую сторону.

В своем исследовании доктор Гибултович разделили плодовых мушек на две группы: первые — поддавались воздействию синего света, вторые — находились в абсолютной темноте. В результате ученые заметили, что у мушек из первой группы возросло количество поврежденных клеток кожи, жировых клеток и даже сенсорных нейронов. У второй группы мушек таких повреждений не наблюдалось.

Изучив подробнее клетки мушек из первой группы, доктор Гибултович и его команда пришли к выводу, что синий свет гаджетов воздействует на необходимые для нормального функционирования клеток. В частности, ученые заметили, что у испытуемых вырос уровень сукцината, необходимый для жизни и роста каждой клетки, а уровень глутамата, ответственного за связь нейронов, наоборот понизился. Все это свидетельствует о том, что из-за воздействия синего света гаджетов клетки не могут функционировать нормально, а это чревато преждевременным старением

Из-за схожести сигнальных химических веществ результаты данного исследования вполне применимы к людям. Ученые отмечают, что в современном мире, люди проводят у гаджетов, будь то телефоны, компьютеры или телевизоры, большую часть суток — такое воздействие синего света на наш организм значительно укорачивает нам жизнь.

К слову, ранее Фокус писал об "умных" гаджетах, которые наоборот способны продлить нашу жизнь.