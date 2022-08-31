Світло від смартфонів і телевізорів висмоктує з нас життя, буквально

Учені дійшли висновку, що надлишок синього світла гаджетів забирає в людей роки життя.

Учені по всьому світу давно вивчають згубний уплив гаджетів на організм людини. Однак нове дослідження показує, що синє світло, випромінюване смартфонами та телевізорами, буквально висмоктує життя з наших клітин, пише Express.

У попередніх дослідженнях ученим вдалося дізнатися, що тривала дія гаджетів на людину призводить до відчутних проблем зі здоров'ям — наприклад, психічних розладів або ожиріння. Тепер до цього і так не радісного списку може додатися передчасне старіння.

Учені давно використовують у дослідах плодових мушок, тому що їхні сигнальні хімічні речовини найбільше схожі на людські. У новому дослідженні впливу синього світла, що випромінюється гаджетами, біологи також зосередилися на реакції плодових мушок. Отримані дані не підбадьорюють.

Інтегративна біологиня Ядвіга Гібултович і її команда з Державного університету Орегона встановили, що тривала дія синього світла від гаджетів значно змінила клітинну хімію та функції плодових мушок. На жаль, не на краще.

У своєму дослідженні докторка Гібултович розділила плодових мушок на дві групи: перші піддавалися впливу синього світла, другі перебували в абсолютній темряві. У результаті вчені зауважили, що в мушок із першої групи зросла кількість пошкоджених клітин шкіри, жирових клітин і навіть сенсорних нейронів. У другої групи мушок таких ушкоджень не спостерігалося.

Вивчивши докладніше клітини мушок із першої групи, докторка Гібултович і її команда дійшли висновку, що синє світло гаджетів упливає на необхідні для нормального функціонування клітини. Зокрема, вчені помітили, що у випробовуваних виріс рівень сукцинату, необхідного для життя та росту кожної клітини, а рівень глутамату, відповідального за зв'язок нейронів, навпаки, знизився. Все це свідчить про те, що через уплив синього світла гаджетів клітини не можуть функціонувати нормально, а це може призвести до передчасного старіння.

Через схожість сигнальних хімічних речовин результати цього дослідження цілком застосовні до людей. Учені відзначають, що в сучасному світі люди проводять у гаджетах, це можуть бути телефони, комп'ютери чи телевізори, більшу частину доби — така дія синього світла на наш організм значно вкорочує нам життя.

До речі, раніше Фокус писав про "розумні" гаджети, які навпаки здатні продовжити наше життя.