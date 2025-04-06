Міг усе зіпсувати: біохакер, який витратив мільйони на боротьбу зі смертю, зробив велику помилку
Браян Джонсон — один із найвідоміших у світі біохакерів, який прославився своїми радикальними методами в прагненні перемогти старіння — визнав, що зробив серйозну помилку, яка, за його словами, могла звести нанівець багаторічну роботу над власним омолодженням.
Про це повідомляє видання Unilad.
Ось уже кілька років Джонсон живе за суворо регламентованим графіком і щорічно витрачає близько 2 мільйонів доларів на різні процедури, дієти, добавки та медичні втручання, спрямовані на те, щоб повернути час назад. Серед іншого — експерименти з редагуванням ДНК, обмін плазмою з власним сином і вживання десятків препаратів, нібито здатних уповільнити біологічне старіння.
Однак у новому відео, опублікованому на його каналі, Джонсон розповів про препарат, який приймав протягом п'яти років і який, на його думку, не тільки не дав бажаного результату, а й, можливо, погіршив ситуацію.
Йдеться про ліки, які традиційно використовують для лікування онкологічних і легеневих захворювань, а також у пацієнтів після трансплантації органів — завдяки їхній здатності пригнічувати імунну систему. Останніми роками вчені почали вивчати цей препарат і в контексті антивікової терапії: дослідження на мишах показали збільшення тривалості життя, а нещодавні клінічні дані дали надію і для людей.
Саме на цих даних Джонсон і ґрунтувався, почавши приймати препарат. Він експериментував з дозуванням, сподіваючись знайти ідеальний баланс між користю і потенційними побічними ефектами. Однак через роки він так і не побачив відчутного поліпшення.
Ба більше, він зіткнувся з цілою низкою неприємних наслідків: виразки в роті, повільне загоєння ран, стрибки рівня глюкози та порушення показників холестерину. Але найболючішою для нього стала підвищена частота серцевих скорочень у стані спокою — один із ключових біомаркерів, за яким він ретельно стежить, адже саме він впливає на якість сну.
Додатковим ударом стало дослідження, опубліковане минулого року вченими з Єльського університету. У ньому йшлося про те, що препарат не сповільнював, а навпаки, прискорював біологічне старіння — за 16 різними епігенетичними маркерами.
"Іронія цієї ситуації мене не оминула", — зізнався Джонсон. — "Якщо ви зараз смієтеся — знайте, я сміюся разом із вами".
Він зазначив, що припинив прийом препарату, і наголосив на важливості відкритої розмови не тільки про успіхи, а й про невдачі в біохакінгу. За його словами, саме з таких помилок можна винести цінні уроки і рухатися далі.
"Це шлях проб і помилок. І ми всі вчимося на цьому шляху", — підсумував Джонсон.
Раніше Фокус писав, навіщо біохакер переливав собі кров свого сина.
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