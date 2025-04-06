Мог все испортить: биохакер, потративший миллионы на борьбу со смертью, сделал большую ошибку

Брайан Джонсон — один из самых известных в мире биохакеров, прославившийся своими радикальными методами в стремлении победить старение — признал, что совершил серьезную ошибку, которая, по его словам, могла свести на нет многолетнюю работу над собственным омоложением.

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Об этом сообщает издание Unilad.

Вот уже несколько лет Джонсон живет по строго регламентированному графику и ежегодно тратит около 2 миллионов долларов на различные процедуры, диеты, добавки и медицинские вмешательства, направленные на то, чтобы повернуть время вспять. Среди прочего — эксперименты с редактированием ДНК, обмен плазмой с собственным сыном и прием десятков препаратов, якобы способных замедлить биологическое старение.

Однако в новом видео, опубликованном на его канале, Джонсон рассказал о препарате, который принимал в течение пяти лет и который, по его мнению, не только не дал желаемого результата, но и, возможно, усугубил ситуацию.

Речь идет о лекарстве, которое традиционно используется для лечения онкологических и легочных заболеваний, а также у пациентов после трансплантации органов — благодаря его способности подавлять иммунную систему. В последние годы ученые начали изучать этот препарат и в контексте антивозрастной терапии: исследования на мышах показали увеличение продолжительности жизни, а недавние клинические данные дали надежду и для людей.

Именно на этих данных Джонсон и основывался, начав принимать препарат. Он экспериментировал с дозировками, надеясь найти идеальный баланс между пользой и потенциальными побочными эффектами. Однако спустя годы он так и не увидел ощутимого улучшения.

Более того, он столкнулся с целым рядом неприятных последствий: язвы во рту, медленное заживление ран, скачки уровня глюкозы и нарушения показателей холестерина. Но самой болезненной для него стала повышенная частота сердечных сокращений в состоянии покоя — один из ключевых биомаркеров, за которым он тщательно следит, ведь именно он влияет на качество сна.

Дополнительным ударом стало исследование, опубликованное в прошлом году учеными из Йельского университета. В нем говорилось, что препарат не замедлял, а наоборот, ускорял биологическое старение — по 16 различным эпигенетическим маркерам.

"Ирония этой ситуации меня не миновала", — признался Джонсон. — "Если вы сейчас смеетесь — знайте, я смеюсь вместе с вами".

Он отметил, что прекратил прием препарата и подчеркнул важность открытого разговора не только об успехах, но и о неудачах в биохакинге. По его словам, именно из таких ошибок можно извлечь ценные уроки и двигаться дальше.

"Это путь проб и ошибок. И мы все учимся на этом пути", — подытожил Джонсон.

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