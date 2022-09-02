Ученые рассказали, что происходит с золотыми коронками во время кремации

Некоторые люди думают, что после смерти их золотые коронки не пропадут даром и их можно будет передать родственникам. Однако, как отмечают эксперты, все не так просто.

Сейчас золотые зубы ассоциируются у нас с американскими реперами, однако они были обычным явлением для многих людей в стоматологических целях еще за времен этрусков — в 700 году до н.э., пишет The Grunge.

Золотые коронки или металлические покрытия, которые надеваются на зубы, используются, если зуб слаб, треснул или имеет корневой канал. Хотя золотые коронки не всегда легко сливаются с вашими естественными зубами, они считаются довольно прочными и могут помочь продлить срок службы зубов.

Многие могут подумать, что тот факт, что коронки сделаны из золота, делает их дорогими. И это действительно так. Тем не менее, в более позднем возрасте вы можете задуматься о ценности коронок и пломб во рту, если захотите избавиться от боли и спасти зуб.

Процесс кремации

[ + – ] Все больше людей обращаются к кремации отчасти потому, что это дешевле и быстрее, чем захоронение

Кремация становится все более и более популярным способом избавления от останков. Однако кремация не одинаково популярна во всех культурах: индусы, например, верят, что тела должны быть кремированы, в то время как некоторые авраамические религии вовсе не одобряют кремацию.

Но все больше людей обращаются к такому процессу сжигания тел, отчасти потому, что это дешевле и быстрее, чем захоронение. Кроме того, процесс кремации довольно прост.

Перед самим процессом сотрудники ритуальных служб удаляют все имеющиеся медицинские устройства с питанием от батареек. Затем тело помещают в гроб, а потом в кремационную печь, где тело охватывается пламенем. После кремации прах умершего помещается в погребальную урну и затем может быть захоронен различными путями. Средняя температура внутри камеры составляет около 1000°C, поэтому человеческие останки полностью превращаются в прах.

Куда потом девают золотые коронки?

[ + – ] После того, как тело будет сожжено, работники крематория осматривают останки и удалят все металлические предметы

Но что происходит с предметами в теле, которые не сгорают в огне крематория? Есть много металлических предметов, которые человек имеет в своем теле, включая хирургические штифты, которые выдерживают большие температуры.

После того, как тело будет сожжено, работники крематория осматривают останки и удалят все металлические предметы. Эти предметы собираются и отправляются на переработку. Такие металлы, как титан, кобальт и палладий, ценны и могут быть повторно использованы в той или иной форме, хотя их нельзя снова использовать в чьем-либо теле.

Однако вряд ли среди этих предметов будут золотые коронки. Стоит отметить, что крематории могут нагреваться до температуры от 760 до 1092 °C, а золото плавится при температуре от 870 до 1037°C. Большая часть золота попросту сплавится в крематории, что затрудняет, если не делает невозможным, его восстановление.

Так значит родственники не смогут получить после вашей смерти ваши золотые коронки? Это возможно, но это не очень рентабельно, ведь только лицензированные стоматологи могут снимать коронки или зубы с мертвых тел, и они обычно берут за свои услуги в 5, а то и 6 раз больше от цены самого материала.