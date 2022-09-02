Учені розповіли, що відбувається із золотими коронками під час кремації

Деякі люди думають, що після смерті їх золоті коронки не пропадуть задарма, і їх можна буде передати родичам. Однак, як зазначають експерти, все не так просто.

Зараз золоті зуби асоціюються у нас з американськими реперами, проте вони були звичайним явищем для багатьох людей у стоматологічних цілях ще за часів етрусків — у 700 році до н. е., пише The Grunge.

Золоті коронки або металеві покриття, які одягаються на зуби, використовуються, якщо зуб слабкий, тріснув чи має кореневий канал. Хоча золоті коронки не завжди легко зливаються з вашими природними зубами, вони вважаються досить міцними і можуть допомогти продовжити термін служби зубів.

Багато хто може подумати, що той факт, що коронки зроблені із золота, робить їх дорогими. І це справді так. Тим не менш, у пізнішому віці ви можете задуматися про цінність коронок і пломб у роті, якщо захочете позбутися болю і врятувати зуб.

Процес кремації

[ + – ] Дедалі більше людей звертаються до кремації частково тому, що це дешевше та швидше, ніж поховання

Кремація стає дедалі популярнішим способом позбавлення останків. Проте кремація не однаково популярна в усіх культурах: індуси, наприклад, вірять, що тіла мають бути кремовані, тоді як деякі авраамічні релігії зовсім не схвалюють кремацію.

Але все більше людей звертаються до такого процесу спалювання тіл, частково тому, що це дешевше та швидше, ніж поховання. З іншого боку, процес кремації досить простий.

Перед власне процесом співробітники ритуальних служб видаляють усі медичні пристрої із живленням від батарейок. Потім тіло поміщають у труну, а потім у кремаційну піч, де тіло охоплюється полум'ям. Після кремації прах померлого поміщається в поховальну урну та може бути похований різними способами. Середня температура всередині камери становить приблизно 1 000°C, тому людські останки повністю перетворюються на порох.

Куди потім дівають золоті коронки?

[ + – ] Після того, як тіло буде спалено, працівники крематорію оглядають останки та видаляють усі металеві предмети

Але що відбувається з предметами в тілі, які не згорають у вогні крематорію? Є багато металевих предметів, які людина має у своєму тілі, враховуючи хірургічні штифти, котрі витримують високі температури.

Після того, як тіло буде спалено, працівники крематорію оглядають останки та видаляють усі металеві предмети. Ці предмети збираються і вирушають на переробку. Такі метали, як титан, кобальт і паладій, цінні й можуть бути повторно використані в тій чи іншій формі, хоча їх не можна знову використовувати в чиємусь тілі.

Однак навряд чи серед цих предметів будуть золоті коронки. Варто зазначити, що крематорії можуть нагріватися до температури від 760 до 1 092°C, а золото плавиться за температури від 870 до 1 037°C. Більшість золота просто сплавиться в крематорії, що ускладнює, якщо не унеможливлює, його відновлення.

Отже, родичі не зможуть отримати після вашої смерті ваші золоті коронки? Це можливо, але це не дуже рентабельно, адже лише ліцензовані стоматологи можуть знімати коронки або зуби з мертвих тіл, і вони зазвичай беруть за свої послуги в 5, а то й 6 разів більше за ціну самого матеріалу.