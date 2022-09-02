Ученые попросили не лечить укусы медуз мочой. Поможет другая теплая жидкость

Исследователи развеяли миф о том, что человеческая моча помогает уменьшить боль от укусов медузы.

Помните эпизод популярного сериала "Друзья", в котором Монику ужалила медуза, а Джоуи вспомнил, что в документальном фильме на канале Discovery советовали помочиться на место укуса, чтобы снизить боль? Так, вот забудьте — британские ученые развеяли миф о том, что моча способна каким-либо образом помочь в данной ситуации, пишет Daily Mail.

Этим летом из-за изменений климата к берегам курортов Великобритании приплыло много медуз. Эта ситуация знакома и большинству украинцев — в последние несколько лет купаться в Азовском море было невыносимо из-за нашествия жалящих существ. Так, вот на британских курортах в этом году ситуация была весьма схожа. Ученые провели опрос и выяснили, каждый шестой британец считает, что необходимо помочиться на место укуса медузы, чтобы снизить боль. Впрочем, такой метод знаком не только британцам, о нем наверняка слышали и вы.

Британские ученые больше не смогли терпеть столько ненаучный подход и развеяли миф о целебных свойствах мочи. Сотрудники Лондонского Аквариума призвали отдыхающих держаться подальше от собственных жидкостей или мочи родственников и друзей — этот способ не работает.

Что делать при укусе медузы

промойте пораженный участок морской водой;

удалите щупальца, если таковые остались;

поместите пораженный участок кожи в очень теплую воду.

Вот и все эти простые правила помогут справиться с укусом медузы и снизить боль.

Ученые отмечают, что повышение сезонных температур вокруг берегов Великобритании создает идеальные условия для жизни медуз — их привлекает теплая вода и выросшее количество солнечного света. Увы, исследователи предполагают, что популяция медуз будет только увеличиваться, а потому нам уже сейчас стоит забыть о древних методах борьбы с их укусами и сосредоточиться на тех, которые действительно работают.

Кстати британские исследователи опубликовали занимательную статистику:

17% британцев просят своих близких помочиться на себя, чтобы уменьшить боль от укуса медузы;

более 30% британцев убеждены в том, что моча помогает при укусе медузы;

18% мужчин склонны просить своих близких помочиться на себя в такой ситуации;

26% британцев предпочли бы использовать собственную мочу;

меньше всего в этот миф верят те, кто живет в Йоркшире, Хамбере и на северо-западе Англии.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что тысячи медуз также заполонили воды у берегов Израиля.