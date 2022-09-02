Учені попросили не лікувати укуси медуз сечею. Допоможе інша тепла рідина

Дослідники розвіяли міф про те, що людська сеча допомагає зменшити біль від укусів медузи.

Пам'ятаєте епізод популярного серіалу "Друзі", в якому Моніку вжалила медуза, а Джої згадав, що в документальному фільмі на каналі Discovery радили помочитися на місце укусу, щоб зменшити біль? Так, забудьте — британські вчені розвіяли міф про те, що сеча здатна якось допомогти в цій ситуації, пише Daily Mail.

Цього літа через зміни клімату до берегів курортів Великобританії припливло багато медуз. Ця ситуація знайома й більшості українців — останні кілька років купатися в Азовському морі було нестерпно через нашестя істот, що жалять. Так, ось на британських курортах цього року ситуація була схожа. Вчені провели опитування та з'ясували, що кожен шостий британець вважає, що необхідно помочитися на місце укусу медузи, щоб знизити біль. Утім, такий метод знайомий не лише британцям, про нього, напевно, чули й ви.

Британські вчені більше не змогли терпіти настільки ненауковий підхід і розвіяли міф про цілющі властивості сечі. Співробітники Лондонського Акваріума закликали відпочивальників триматися подалі від власних рідин чи сечі родичів і друзів — цей спосіб не працює.

Що робити в разі укусу медузи

промийте уражену ділянку морською водою;

видаліть щупальця, якщо вони залишилися;

помістіть уражену ділянку шкіри в дуже теплу воду.

Ось і все — ці прості правила допоможуть упоратися з укусом медузи та знизити біль.

Учені відзначають, що підвищення сезонних температур навколо берегів Великобританії створює ідеальні умови для життя медуз — їх приваблює тепла вода та кількість сонячного світла, що зросла. На жаль, дослідники припускають, що популяція медуз тільки збільшуватиметься, а тому нам вже зараз варто забути про стародавні методи боротьби з їхніми укусами та зосередитися на тих, які дійсно працюють.

До речі, британські дослідники опублікували цікаву статистику:

17% британців просять своїх близьких помочитися на себе, щоби зменшити біль від укусу медузи;

більше 30% британців переконані, що сеча допомагає в разі укусу медузи;

18% чоловіків схильні просити своїх близьких помочитися на себе в такій ситуації;

26% британців воліли б використати власну сечу;

найменше в цей міф вірять ті, хто живе у Йоркширі, Хамбері та на північному заході Англії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що тисячі медуз також заполонили води біля берегів Ізраїлю.