Психологи назвали 3 совета, которые помогут пережить неудачные отношения

Большое количество людей после трудных отношений хотят изменить прошлое или же не представляют своей жизни без бывшего партнера. Но правда в том, что все мы можем восстанавливаться даже после самых тяжелых неудач. Эксперты рассказали как.

Многие люди приходят на терапию, потому что их отношения закончились плохо и негативно повлияли на их психику, пишет Forbes.

Они могут хотеть вернуться в прошлое, чтобы все изменить или же считать, что они не смогу выжить без их бывшего партнера. Но правда в том, что у всех нас есть удивительная способность восстанавливаться даже после самых тяжелых неудач и проблем. Вот 3 метода, которые по мнению психологов вы можете использовать, чтобы пережить неудачные отношения.

Неудача в глазах смотрящего

[ + – ] Термин "неудачные отношения" является неправильным

Термин "неудачные отношения" является неправильным. Конечно, отношения могут сложиться не так, как мы надеялись, но это не делает их неудачными. К сожалению, наш мозг склонен классифицировать людей, события и вещи по определенным, черно-белым категориям. Это помогает нам понять беспорядочный, перегруженный информацией мир, в котором мы живем.

В случае неудачных отношений важно помнить, что в ситуации всегда больше нюансов, чем ваш мозг хочет принять. Неудачные отношения часто имеют свои мини-успехи. Возможно, вы узнали о себе что-то, чего не знали до отношений. Возможно, вы занялись новым делом, хобби или рутиной из-за отношений. Может быть, вы увидели новую часть мира или открыли для себя новую здоровую привычку. Также не стоит забывать, что благодаря этим отношениям, вы получили лучшее представление о том, что вы хотели бы видеть в своих следующих отношениях.

Делайте все возможное, чтобы не придавать своим прошлым отношениям оценочных суждений, например, говоря, что X" — это успех, а "Y" — это неудача. Вместо этого примите во внимание нюансы, которые можно найти в прошлых отношениях, и извлекайте уроки из каждого опыта, хорошего и плохого.

Используйте прошлые отношения как катализатор перемен

[ + – ] Если вы изо всех сил пытаетесь найти мотивацию, чтобы снова встать на ноги после тяжелого разрыва, вам может помочь терапия

После того, как вы испытаете неудачу, вы можете сделать две вещи:

отказаться от будущих возможностей для самосовершенствования;

сделать выводы и использовать неудачи как некое топливо для собственного роста.

Попробуйте выполнять второй шаг, как можно чаще. Если вы изо всех сил пытаетесь найти мотивацию, чтобы снова встать на ноги после тяжелого разрыва, вам может помочь терапия.

Часто человек берет на себя слишком много вины за поворот событий, который привел к разрыву и недооценивает, как много жизненных перипетий он прошел. Такой образ мышления способен привести к проблемам и в других областях, таких как воспитание детей и профессия.

Поэтому напоминайте себе, что мы не можем контролировать будущее и выбор, который делают другие люди. Мы не можем заставить себя принять реальность, которая может сбыться, а может и не сбыться. Что мы можем контролировать, так это наши мысли, эмоции, действия и поведение. Чем лучше мы собой управляем, тем меньше на нас влияет бесчисленное множество вещей, находящихся вне нашего контроля.

Не придавай романтике больше значения, чем она заслуживает

[ + – ] Будьте осторожны, чтобы не поставить свою личную жизнь выше отношений с другими людьми, например, вашими близкими и друзьями

Также важно помнить, что все отношения в жизни имеют смысл. Поэтому, когда мы говорим о "неудавшихся отношениях", это не означает неудачный роман. Мы можем столкнуться с перерывами в карьере или распадом семьи, которые влияют на нас так же глубоко, как неудачный роман.

Кроме того, когда мы переживаем тяжелый разрыв, мы можем найти утешение в отношениях, которые мы разделяем с членами семьи, друзьями и коллегами. Так что будьте осторожны, чтобы не поставить свою личную жизнь выше отношений с другими людьми, например, вашими близкими и друзьями.

Одним из ключей к здоровой жизни и долголетию является рост и поддержание очень сильных точек социальных контактов. Берегите связи, которые у вас есть со всеми людьми в вашей жизни. Сила, которую мы черпаем из наших отношений с другими является мощнейшим ресурсом и, безусловно, лучшим противоядием от неудачных отношений.

Вывод

Люди неизбежно приходят и уходят в течение всей нашей жизни. Чтобы как можно легче отреагировать на потерю отношений: