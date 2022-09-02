Психологи назвали 3 поради, які допоможуть пережити невдалі стосунки

Велика кількість людей після важких стосунків хочуть змінити минуле або не уявляють свого життя без колишнього партнера. Але правда в тому, що ми можемо відновлюватися навіть після найважчих невдач. Експерти розповіли як.

Багато людей приходять на терапію, тому що їхні стосунки закінчилися погано та негативно вплинули на їхню психіку, пише Forbes.

Вони можуть хотіти повернутися в минуле, щоб все змінити або вважати, що вони не зможуть вижити без їхнього колишнього партнера. Але правда в тому, що в нас є дивовижна здатність відновлюватися навіть після найважчих невдач і проблем. Ось три методи, які на думку психологів ви можете використовувати, щоб пережити невдалі стосунки.

Невдача в очах того, хто дивиться

[ + – ] Термін "невдалі стосунки" є неправильним

Термін "невдалі стосунки" є неправильним. Звичайно, стосунки можуть скластися не так, як ми сподівалися, але це не робить їх невдалими. На жаль, наш мозок схильний класифікувати людей, події та речі за певними, чорно-білими категоріями. Це допомагає нам зрозуміти безладний, перевантажений інформацією світ, у якому ми живемо.

У разі невдалих стосунків важливо пам'ятати, що в ситуації завжди більше нюансів, ніж ваш мозок хоче прийняти. Невдалі стосунки часто мають мініуспіхи. Можливо, ви дізналися про себе щось, чого не знали до стосунків. Можливо, ви зайнялися новою справою, хобі чи рутиною через стосунки. Можливо, ви побачили нову частину світу або відкрили для себе нову здорову звичку. Також не варто забувати, що завдяки цим стосунків, ви отримали найкраще уявлення про те, що ви хотіли б бачити у своїх наступних стосунках.

Робіть усе можливе, щоб не надавати своїм минулим стосункам оціночних суджень, наприклад, кажучи, що X" — це успіх, а "Y" — це невдача та беріть уроки з кожного досвіду, хорошого та поганого.

Використовуйте минулі стосунки як каталізатор змін

[ + – ] Якщо ви щосили намагаєтеся знайти мотивацію, щоб знову стати на ноги після важкого розриву, вам може допомогти терапія

Після того, як ви зазнаєте невдачі, ви можете зробити дві речі:

відмовитися від майбутніх можливостей для самовдосконалення;

зробити висновки і використовувати невдачі як паливо для свого росту.

Спробуйте виконувати другий крок якомога частіше. Якщо ви щосили намагаєтеся знайти мотивацію, щоб знову стати на ноги після важкого розриву, вам може допомогти терапія.

Часто людина бере на себе занадто багато провини за поворот подій, який призвів до розриву, і недооцінює, скільки життєвих перипетій він пройшов. Такий спосіб мислення може призвести до проблем і в інших областях, таких як виховання дітей та професія.

Тому нагадуйте собі, що ми не можемо контролювати майбутнє та вибір, який роблять інші люди. Ми не можемо змусити себе прийняти реальність, яка може справдитися, а може й не справдитися. Що ми можемо контролювати, то це наші думки, емоції, дії та поведінка. Чим краще ми собою керуємо, тим менше на нас впливає безліч речей, що знаходяться поза нашим контролем.

Не надавай романтиці більше значення, ніж вона заслуговує

[ + – ] Будьте обережні, щоб не поставити своє особисте життя вище стосунків з іншими людьми, наприклад, вашими близькими та друзями

Також важливо пам'ятати, що всі стосунки у житті мають сенс. Тому, коли ми говоримо про "невдалі стосунки", це не означає невдалий роман. Ми можемо зіткнутися з перервами у кар'єрі чи розпадом сім'ї, які впливають на нас так само глибоко, як невдалий роман.

Крім того, коли ми переживаємо важкий розрив, ми можемо знайти втіху у відносинах, які ми поділяємо з членами сім'ї, друзями та колегами. Так що будьте обережні, щоб не поставити своє особисте життя вище стосунків з іншими людьми, наприклад, вашими близькими та друзями.

Одним із ключів до здорового життя та довголіття є ріст та підтримка дуже сильних точок соціальних контактів. Бережіть зв'язки, які ви маєте з усіма людьми у вашому житті. Сила, яку ми черпаємо з наших стосунків з іншими, є найпотужнішим ресурсом і, безумовно, кращою протиотрутою від невдалих стосунків.

Висновок

Люди неминуче приходять і йдуть упродовж усього нашого життя. Щоб якомога легше відреагувати на втрату стосунків: