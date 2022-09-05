Океанический хит-парад. В Тихом океане "завирусилась" новая песнь горбатых китов

Ученые обнаружили горбатых китов, находящихся на расстоянии боле 14 тысяч километров, поющими одну и ту же песню.

Новое исследование ученых показывает, что у горбатых китов существует свой некий хит-парад — вирусные песни распространяются по всему Тихому океану и со временем заменяют друг друга, пишет Science Alert.

Ученые занимаются изучением феномена песен горбатых китов с конца 1990-х годов. Ушли десятилетия, чтобы понять, как возникают эти мотивы, как передаются и почему некоторые из них способны "вируситься" и расходиться по всему Тихому океану.

Ранее считалось, что самцы горбатых китов исполняют свои песни лишь в зимний брачный период. Однако новые исследования показывают, что они поют и летом — так сказать, распеваются перед началом брачного периода.

В новом исследовании австралийским ученым удалось выяснить, что горбатые киты южной части Тихого океана связаны друг с другом одной общей песней. Новый "хит" горбатых китов звучит на расстоянии в более 14 тысяч километров — от восточного побережья Австралии до Французской Полинезии и берегов Эквадора.

Песни китов напоминают сложный джаз и состоят из нескольких многократно повторяющихся фраз, ученые называют их "темами". Десятилетия наблюдений показали, что у горбатых китов существует некая песенная "революция" — со временем мотивы сменяются новыми. А они в свою очередь могут становиться хитами и передаваться не только между конкретными особями, но и целыми популяциями горбатых китов.

Подобную песенную "революцию" ученые наблюдали в 2016-18 годах. Тогда, они впервые услышали определенную песнь китов во Французской Полинезии, а после она разошлась и среди китов за пределами Южной Америки.

Ученым все еще предстоит узнать, могут ли песни китов мигрировать через Индийский океан, однако то, что они "вирусятся" в Тихом океане — доказанный факт.

Кстати, по словам ученых, до сих пор не известно, каким именно образом распространяются музыкальные "хиты" среди китов. Но наиболее рабочей гипотезой ученые считают совместное времяпровождение разных популяций в летний период. Исследователи считают, что популяции китов Французской Полинезии и Эквадора встречаются в одном и том же месте, где и обмениваются "хитами".

Напомним, ранее Фокус писал, что горбатые киты обладат собственным совершенным "встроенным омпасом".