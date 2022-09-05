Океанічний хіт-парад. У Тихому океані "завірусилася" нова пісня горбатих китів

Вчені виявили горбатих китів, що знаходяться на відстані понад 14 тисяч кілометрів і співають одну й ту саму пісню.

Нове дослідження вчених показує, що горбаті кити мають свій якийсь хіт-парад — вірусні пісні поширюються по всьому Тихому океану і згодом замінюють один одного, пише Science Alert.

Вчені вивчають феномен пісень горбатих китів з кінця 1990-х років. Пішли десятиліття, щоб зрозуміти, як виникають ці мотиви, як передаються і чому деякі з них здатні "віруситися" і розходитися по всьому Тихому океану.

Раніше вважалося, що самці горбатих китів виконують свої пісні лише у зимовий шлюбний період. Однак нові дослідження показують, що вони співають і влітку — так би мовити, співають перед початком шлюбного періоду.

У новому дослідженні австралійським ученим вдалося з'ясувати, що горбаті кити південної частини Тихого океану пов'язані одна з одною однією спільною піснею. Новий "хіт" горбатих китів звучить на відстані понад 14 тисяч кілометрів — від східного узбережжя Австралії до Французької Полінезії та берегів Еквадору.

Пісні китів нагадують складний джаз і складаються з кількох фраз, що багато разів повторюються, вчені називають їх "темами". Десятиліття спостережень показали, що горбаті кити мають певну пісенну "революцію" — згодом мотиви змінюються новими. А вони, зі свого боку, можуть ставати хітами і передаватися не лише між конкретними особинами, а й цілими популяціями горбатих китів.

Таку пісенну "революцію" вчені спостерігали у 2016-18 роках. Тоді вони вперше почули певну пісню китів у Французькій Полінезії, а потім вона розійшлася і серед китів за межами Південної Америки.

Вченим все ще доведеться дізнатися, чи можуть пісні китів мігрувати через Індійський океан, проте те, що вони "вірусяться" у Тихому океані, — доведений факт.

До речі, за словами вчених, досі не відомо, як саме поширюються музичні "хіти" серед китів. Але найбільш робочою гіпотезою вчені вважають спільне проведення часу різних популяцій у літній період. Дослідники вважають, що популяції китів Французької Полінезії та Еквадору зустрічаються в тому самому місці, де й обмінюються "хітами".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що горбаті кити мають власний досконалий "вбудований компас".