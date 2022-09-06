Мы проморгали чудеса. Ученые раскрыли секрет иллюзий Дэвида Блейна

Новое исследование показывает, что мы буквально сами закрываем глаза и пропускаем все самое интересное.

Доктор Энтони Барнхарт когда-то и сам был профессиональным фокусником. Со временем он заметил любопытную особенность — перед самым важным моментом иллюзионисты чаще моргают, пишет Daily Mail.

Когда дело доходит до невероятных иллюзий Дэвида Блейна, Динамо или Даррена Брауна бывает сложно поверить своим глазам, ученые считают, что возможно им и не стоит доверять.

Для нового исследования ученые отобрали более 10 иллюзионистов, которые практикуют свои навыки от полугода до полувека. Всех их попросили выполнить один и тот же трюк — известный во всем мире фокус с монетой. Ученые записали исполнение фокуса во время тренировки и самого выполнения — результаты показали, что каждый из иллюзионистов моргал чаще во время выполнения того самого ловкого момента.

Любопытно, что по мнению ученых, иллюзионисты могут проделывать этот трюк с морганием неосознанно. Но так или иначе, частое моргание иллюзиониста во время выполнения фокуса заставляет его аудиторию чаще моргать — выходит, что мы в буквальном смысле проморгали все самое интересно.

Интересно еще и то, что, как показывает исследование, фокусники моргают чаще при выполнении более сложных трюков.

Кстати, более ранее исследование 2016 года, показало, что зрители в большинстве своем моргают одновременно — это многое объясняет. Полученные в ходе нового исследования данные, говорят о том, что именно иллюзионисты являются катализатором моргания для аудитории.

Ученые также предполагают, что фокусники знают в какой момент внимание публики будет падать, а потому используют его для проделывания самой интересной части иллюзии, чтобы она оставалась незамеченной.

Напомним, ранее Фокус писал, что Сеть удивила оптическая иллюзия с пересаженными головами.