Ми пргледіли чудеса. Вчені розкрили секрет ілюзій Девіда Блейна

Нове дослідження показує, що ми буквально самі заплющуємо очі і пропускаємо все найцікавіше.

Доктор Ентоні Барнхарт колись і сам був професійним фокусником. Згодом він помітив цікаву особливість — перед найважливішим моментом ілюзіоністи частіше моргають, пише Daily Mail.

Коли справа доходить до неймовірних ілюзій Девіда Блейна, Динамо чи Даррена Брауна буває складно повірити своїм очам, вчені вважають, що, можливо, їм і не варто довіряти.

Для нового дослідження вчені відібрали понад 10 ілюзіоністів, які практикують свої навички від пів року до півстоліття. Усіх їх попросили виконати той самий трюк — відомий у всьому світі фокус із монетою. Вчені записали виконання фокуса під час тренування і самого виконання — результати показали, що кожен з ілюзіоністів кліпав частіше під час виконання того спритного моменту.

Цікаво, що, на думку вчених, ілюзіоністи можуть робити цей трюк з морганням несвідомо. Але так чи інакше, часте кліпання ілюзіоніста під час виконання фокуса змушує його аудиторію частіше кліпати — виходить, що ми буквально прогледіли все найцікавіше.

Цікаво ще й те, що, як показує дослідження, фокусники моргають частіше за виконання складніших трюків.

До речі, раніше дослідження 2016 року показало, що глядачі здебільшого кліпають одночасно — це багато що пояснює. Отримані під час нового дослідження дані говорять про те, що саме ілюзіоністи є каталізатором моргання для аудиторії.

Вчені також припускають, що фокусники знають, у який момент увага публіки падатиме, а тому використовують її для пророблення найцікавішої частини ілюзії, щоб вона залишалася непоміченою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мережа здивувала оптична ілюзія з пересадженими головами.