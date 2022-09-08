Погода за окном делает нас злее в социальных сетях. Когда следует отложить смартфон

Ученые обнаружили, что уровень агрессии пользователей напрямую зависит от температуры на улице.

Бывают дни, когда уровень ненависти в социальных сетях просто зашкаливает — то ли магнитные бури, то ли ретроградный Меркурий. Однако ученые из Потсдамского института уверены, что мы становимся более злыми вовсе не из-за астрономических колебаний, а скорее температурных качелей, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые проанализировали более четырех миллиардов различных твитов, опубликованных за 6 лет жителями США. Анализ показал, что 75 миллионов из них содержали какие-либо агрессивные высказывания.

Далее исследователи сопоставили даты публикации агрессивных сообщений и погодные сводки. Оказалось, что эти данные напрямую связаны — как только погодные условия выходили за рамки комфортных для человека, уровень агрессии в Сети резко возрастал.

Ученым удалось вычислить наиболее комфортную температурную зону "бесконфликтности" — она составляет от 12 до 21C. Если же температура воздуха за окном выходит за эти рамки, уровень агрессии в Сети растет:

на 12% при более низких температурах;

на 22 при более высоких температурах.

Также исследователи обнаружили, пиковую точку температуры, при которой ненависть в социальных сетях растет во всех социально-экономических группах — 30 C и выше.

По словам ученых, температура в помещении не способна выровнять ситуацию, как показывают исследования, рост агрессии в Сети при более высоких температурах на улице затрагивает и людей с высоким уровнем дохода, которые могут себе позволить кондиционер и другие блага.

Кроме того, в ходе исследования ученые обнаружили, что высокие температуры и уровень ненависти в Сети могут усугубить психическое здоровье человека. По словам ученых, в знойные месяцы увеличивается частота сердечных сокращений, что вызывает у нас некий дискомфорт, что в сумме с высоким уровнем агрессии в социальных сетях может привести к неприятным психологическим последствиям.

Ученые считают, что дальнейшие изменения климата только усугубят ситуацию и нас ждет еще больший уровень агрессии в социальных сетях.

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