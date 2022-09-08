Погода за вікном робить нас злішими в соціальних мережах. Коли слід відкласти смартфон

Учені виявили, що рівень агресії користувачів залежить від температури на вулиці.

Бувають дні, коли рівень ненависті в соціальних мережах просто зашкалює — чи то магнітні бурі, чи то ретроградний Меркурій. Проте вчені з Потсдамського інституту впевнені, що ми стаємо злішими зовсім не через астрономічні коливання, а швидше через температурні гойдалки, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені проаналізували понад чотири мільярди різних твітів, опублікованих за 6 років мешканцями США. Аналіз показав, що 75 мільйонів із них містили якісь агресивні висловлювання.

Далі дослідники зіставили дати публікації агресивних повідомлень і погодні зведення. Виявилося, що ці дані безпосередньо пов'язані — як тільки погодні умови виходили за межі комфортних для людини, рівень агресії в мережі різко зростав.

Ученим вдалося вирахувати найкомфортнішу температурну зону "безконфліктності" — вона становить від 12 до 21°C. Якщо температура повітря за вікном виходить за ці межі, рівень агресії в мережі зростає:

на 12% за нижчих температур;

на 22% за вищих температур.

Також дослідники виявили, що пікову точку температури, за якої ненависть у соціальних мережах зростає в усіх соціально-економічних групах, — 30 C і вище.

За словами вчених, температура в приміщенні не здатна вирівняти ситуацію, як показують дослідження, зростання агресії в мережі за вищих температур на вулиці торкається і людей із високим рівнем доходу, які можуть собі дозволити кондиціонер та інші блага.

Крім того, в ході дослідження вчені виявили, що високі температури та рівень ненависті в мережі можуть посилити психічне здоров'я людини. За словами вчених, у спекотні місяці збільшується частота серцевих скорочень, що викликає в нас певний дискомфорт, що в сумі з високим рівнем агресії в соціальних мережах може призвести до неприємних психологічних наслідків.

Учені вважають, що подальші зміни клімату лише посилять ситуацію, і на нас чекає ще більший рівень агресії в соціальних мережах.

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