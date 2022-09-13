Дневной свет порабощает наш мозг. Ученые рассказали, как это происходит и что значит

Исследователи обнаружили, что дневной свет что-то делает с нашим мозгом и разгадали эту тайну.

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Уже известно, что сезонные уменьшения и увеличения количества дневного света влияют на человека — например, могут вызывать сезонное аффективное расстройство (САР). Однако это не все. Ученые смогли изучить подробнее, что именно делает дневной свет с нашим мозгом, пишет Science Alert.

Ученые из Калифорнийского университета в Санд-Диего сосредоточились на изучении молекулярной связи дневного света и нашего поведения. В ходе анализа исследователи обнаружили, что нейроны в так называемом 24-часовом счетчике времени мозга (супрахиазматическом ядре, SCN), расположенном в гипоталамусе взаимодействуют между собой, чтобы адаптироваться к различной продолжительности воздействия дневного света. Эта связь вызывает изменения в отдельных клетках головного мозга, а также всей сети в целом.

Ученые уже знают, что сдвиги в "часовом счетчике мозга" влияют на работу области, отвечающей за то, как мы справляемся со стрессом, а также способна воздействовать на метаболизм, иммунную систему, биологический рост и другие факторы.

По словам нейробиолога Алесандра Порку, в новом исследовании ученым удалось проследить, как воздействие дневного света влияет на функции гипоталамуса и наше повседневное поведение.

Свои опыты нейробиологи сосредоточили на мышах — им удалось обнаружить группу нейронов с помощью которых можно воздействовать на работу гипоталамуса, а точнее той его области, которая отвечает за стрессоустойчивость, метаболизм и другие важные процессы организма. В результате ученые пришли к выводу, что в дальнейшем нам удастся искусственно манипулировать определенной группой нейронов для управления реакцией на получение большего или меньшего количества дневного света.

По словам доктора Порку, в дальнейшем еще предстоит изучить, работают ли человеческие нейроны таким же образом. Однако уже сейчас можно сказать, что это исследование важно. Дальнейшая работа нейробиологов позволит изучить новые способы нервных расстройств с помощью так называемой светотерапии. Команда предполагает, что сделанное ими открытие позволит влиять на "память" нашего мозга о том, сколько дневного света ожидается при смене сезонов, а соответственно корректировать ход сезонных изменений настроений и течение различных неврологических расстройств.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что мозг человека может "учиться" даже без ведома хозяина.