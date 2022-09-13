Денне світло поневолює наш мозок. Вчені розповіли, як це відбувається і що означає

Дослідники виявили, що денне світло щось робить із нашим мозком, і розгадали цю таємницю.

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Вже відомо, що сезонні зменшення та збільшення кількості денного світла впливають на людину, наприклад, можуть спричинити сезонний афективний розлад (САР). Однак, це не все. Вчені змогли вивчити докладніше, що саме робить денне світло з нашим мозком, пише Science Alert.

Вчені з Каліфорнійського університету в Санд-Дієго зосередилися на вивченні молекулярного зв'язку денного світла та нашої поведінки. Під час аналізу дослідники виявили, що нейрони в так званому 24-годинному лічильнику часу мозку (супрахіазматичному ядрі, SCN), розташованому в гіпоталамусі, взаємодіють між собою, щоб адаптуватися до різної тривалості впливу денного світла. Цей зв'язок викликає зміни в деяких клітинах головного мозку, а також усієї мережі загалом.

Вчені вже знають, що зрушення в "вартовому лічильнику мозку" впливають на роботу області, що відповідає за те, як ми впораємося зі стресом, а також здатна впливати на метаболізм, імунну систему, біологічний ріст та інші фактори.

За словами нейробіолога Алесандра Порку, в новому дослідженні вченим вдалося простежити, як вплив денного світла впливає на функції гіпоталамуса та нашу повсякденну поведінку.

Свої досліди нейробіологи зосередили на мишах — їм вдалося виявити групу нейронів за допомогою яких можна впливати на роботу гіпоталамуса, а точніше за ту його ділянку, яка відповідає за стресостійкість, метаболізм та інші важливі процеси організму. В результаті вчені дійшли висновку, що надалі нам вдасться штучно маніпулювати певною групою нейронів для управління реакцією на отримання більшої чи меншої кількості денного світла.

За словами доктора Порку, надалі ще доведеться вивчити, чи працюють людські нейрони так само. Проте вже зараз можна сказати, що це дослідження є важливим. Подальша робота нейробіологів дозволить вивчити нові засоби нервових розладів за допомогою так званої світлотерапії. Команда передбачає, що зроблене ними відкриття дозволить впливати на "пам'ять" нашого мозку про те, скільки денного світла очікується при зміні сезонів, а відповідно коригувати перебіг сезонних змін настроїв та перебіг різних неврологічних розладів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що мозок людини може "навчати" навіть без відома господаря.