Последствия ужасающие. Ученые подсчитали, что с лица Земли исчезнут около тысячи видов деревьев

От массовой потери лесов пострадают не только местные экосистемы, но и наши средства к существованию, включая экономику и продукты питания.

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В ходе своего недавнего исследования эксперты выяснили, что деревьям грозит вымирание, и человечество должно насторожиться, пишет BGR.

На самом деле, состояние деревьев было постоянной проблемой на протяжении десятилетий. Но она лишь усугубляется, и теперь мы стоим на пороге массового вымирания, которое может угрожать целым экосистемам.

Деревья играют важную роль в различных экосистемах, покрывающих нашу планету. В прошлом году группа экспертов провела исследование, в котором рассматривалось, как потеря некоторых видов деревьев повлияла на экосистемы. Теперь та же самая группа сделала предупреждение всем людям планеты, поскольку постоянная проблема с деревьями Земли стала еще более серьезной.

[ + – ] Среда обитания половины растений и животных в мире зависит от деревьев

Исследование, подтвержденное еще 45 учеными из более чем 20 разных стран, описывает многочисленные последствия, которые ждут нашу планету при потере любого вида деревьев. От этих потерь пострадают не только местные экосистемы, но и оставят людей без средств к существованию, а также один на один с продуктовым кризисом.

Среда обитания половины растений и животных в мире зависит от деревьев. Тем не менее, человечество продолжает разрушать их в погоне за выгодой.

Страшно подумать, насколько исчезновение определенных видов деревьев может разрушить наш мир. Ведь они играют жизненно важную роль не только в экосистемах животных, обеспечивая пищу и среду обитания, но и в круговороте воды, углерода и других питательных веществ на нашей планете. И если мы продолжим идти по этому пути, этот цикл может оказаться под угрозой.

"Защита деревьев Земли никогда не была более важной, чем сейчас. И если мы не предпримем шагов, чтобы остановить быстрое разрушение этих сред, изменение климата — не единственная проблема, о которой нам придется беспокоиться. Вся наша экосистема начнет разваливаться", — заключили ученые.

Напомним, что ранее эксперты составили список из лучших мест для переселения в ближайшие 50 лет. При отсутствии миграции треть населения Земли будет проживать при температурах, которые на данный момент наблюдаются в Сахаре. Поэтому людям стоит задуматься о переезде уже сейчас.