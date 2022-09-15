Наслідки жахливі. Вчені підрахували, що із Землі зникне близько тисячі видів дерев

Від масової втрати лісів постраждають не лише місцеві екосистеми, а й наші засоби для існування, включаючи економіку та продукти харчування.

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Під час свого недавнього дослідження експерти з'ясували, що деревам загрожує вимирання, і людство має насторожитись, пише BGR.

Насправді стан дерев був постійною проблемою протягом десятиліть. Але вона лише посилюється, і тепер ми стоїмо на порозі масового вимирання, яке може загрожувати цілим екосистемам.

Дерева відіграють важливу роль у різних екосистемах, що покривають нашу планету. Минулого року група експертів провела дослідження, в якому розглядалося, як втрата деяких видів дерев вплинула на екосистеми. Тепер та сама група зробила попередження всім людям планети, оскільки постійна проблема з деревами Землі стала ще серйознішою.

[ + – ] Середовище проживання половини рослин та тварин у світі залежить від дерев

Дослідження, підтверджене ще 45 вченими з понад 20 різних країн, описує численні наслідки, які чекають на нашу планету в разі втрати будь-якого виду дерев. Від цих втрат постраждають не тільки місцеві екосистеми, вони залишать людей без засобів для існування, а також віч-на-віч із продуктовою кризою.

Середовище проживання половини рослин та тварин у світі залежить від дерев. Однак, людство продовжує руйнувати їх, женучись за вигодою.

Страшно подумати, наскільки зникнення певних видів дерев може зруйнувати наш світ. Адже вони відіграють життєво важливу роль не тільки в екосистемах тварин, забезпечуючи їжу та місце існування, а й у колообігу води, вуглецю та інших поживних речовин на нашій планеті. І якщо ми продовжимо йти цим шляхом, цей цикл може опинитися під загрозою.

"Захист дерев Землі ніколи не був важливішим, ніж зараз. І якщо ми не зробимо кроків, щоб зупинити швидку руйнацію цих середовищ, зміна клімату — не єдина проблема, про яку нам доведеться турбуватися. Вся наша екосистема почне розвалюватися", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти склали список із найкращих місць для переселення в найближчі 50 років. За відсутності міграції третина населення Землі проживатиме за температур, які зараз спостерігаються в Сахарі. Тому людям варто замислитись про переїзд уже зараз.