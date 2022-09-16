Как в фильме ужасов. Найден опасный грибок, меняющий форму, чтобы добраться до мозга человека

Ученые обнаружили, что этот патогенный грибок способен видоизменяться после попадания в организм, чтобы увеличить шансы заражения.

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Ученые давно исследуют вид дрожжеподобных грибов криптококков (Cryptococcus neoformans) и обнаружили нечто удивительное — попав в организм носителя он способен видоизменяться, чтобы увеличить вероятность заражения, пишет Science Alert.

Известно, что в природе криптококк можно встретить в различных местах обитания — от гниющего дерева до помета. Но ученые обнаружили, что он столь же универсален и внутри зараженного организма — криптококк способен менять свою форму, чтобы беспрепятственно перемещаться в организме после его вдыхания.

Ученые из Университета Юты изучили ряд снимков головного мозга и легких, человека зараженного патогеном. Они обнаружили, что клетки патогена в легких зараженного были разного размера и различной формы. Но фото зараженного головного мозга сильно отличались — клетки были однородными. Ученые поняли, что вирус способен приспосабливаться и менять форму, чтобы проникнуть вглубь организма.

Исследователи провели ряд экспериментов над мышами — им вводили клетки криптококка больших и меньших размеров, и обнаружили, что более мелкие клетки патогена, как правило, попадали в мозг подопытных. И это еще не все.

В ходе дальнейших исследований ученые изучили более мелкие клетки криптококка и поняли, что фактически они являются чем-то новым, а не просто миниатюрными копиями. Предполагается, что изменения в генах криптококка вызваны высвобождением фосфата из клеток-хозяев во время поражения тканей. Ученые предполагают, что именно фосфат является катализатором для смены формы клеток криптококка.

Ужасающе, что эти новые миниатюрные клетки способны добраться до головного мозга буквально за считанные дни. Впрочем, ученые из университета Юты настроены оптимистично — теперь, зная о таких способностях патогена в дальнейшем исследователи смогут блокировать этот процесс, а значить предотвратить масштабные повреждения тела.

Также нейробиологии планируют продолжить исследования того, как клеткам грибка удается "перехитрить" защитный барьер мозга. Ученые считают, что изучив уловки смертоносного грибка, они смогут выяснить, как защитить мозг от колонизаторских замашек криптококка.

Напомним, ранее Фокус писал о скрытых возможностях мозга человека — оказывается мозг может "учиться" даже без ведома хозяина.