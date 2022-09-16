Як у фільмі жахів. Знайдено небезпечний грибок, який змінює форму, щоб дістатися до мозку людини

Вчені виявили, що цей патогенний грибок здатний видозмінюватися після потрапляння в організм, щоб збільшити шанси зараження.

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Вчені давно досліджують вид дріжджоподібних грибів криптококів (Cryptococcus neoformans) і виявили щось дивне — потрапивши в організм носія, він здатний видозмінюватися, щоб збільшити ймовірність зараження, пише Science Alert.

Відомо, що в природі криптокок можна зустріти в різних місцях проживання — від гниючого дерева до посліду. Але вчені виявили, що він настільки ж універсальний і всередині зараженого організму — криптокок здатний змінювати свою форму, щоб безперешкодно переміщатися в організмі після його вдихання.

Вчені з Університету Юти вивчили низку знімків головного мозку та легень, людину заражену патогеном. Вони виявили, що клітини патогену в легенях зараженого були різного розміру та різної форми. Але фото зараженого мозку сильно відрізнялися — клітини були однорідними. Вчені зрозуміли, що вірус здатний пристосовуватися та змінювати форму, щоб проникнути вглиб організму.

Дослідники провели низку експериментів над мишами — їм вводили клітини криптокока більших і менших розмірів, і виявили, що дрібніші клітини патогену, як правило, потрапляли в мозок піддослідних. І це ще не все.

Під час подальших досліджень вчені вивчили дрібніші клітини криптокока та зрозуміли, що фактично вони є чимось новим, а не просто мініатюрними копіями. Передбачається, що зміни у генах криптокока викликані вивільненням фосфату з клітин-господарів під час ураження тканин. Вчені припускають, що саме фосфат є каталізатором зміни форми клітин криптокока.

Жахливо, що ці нові мініатюрні клітини здатні дістатися головного мозку буквально за лічені дні. Втім, вчені з університету Юти налаштовані оптимістично — тепер, знаючи про такі здібності патогену, надалі дослідники зможуть блокувати цей процес, а значить запобігти масштабним пошкодженням тіла.

Також нейробіології планують продовжити дослідження того, як клітинам грибка вдається "перехитрити" захисний бар'єр мозку. Вчені вважають, що вивчивши хитрощі смертоносного грибка, вони зможуть з'ясувати, як захистити мозок від колонізаторських замашок криптокока.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про приховані можливості мозку людини — виявляється мозок може "вчитися" навіть без відома господаря.