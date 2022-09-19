Заморозить полюса Земли: предложен безумный и дешевый план по охлаждению планеты

Исследователи хотят распылить над полюсами планеты микроскопические аэрозольные частицы.

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В новом исследовании говорится, что остановить глобальное потепление можно с помощью замораживания полюсов Земли. Авторы работы утверждают, что этот метод является самым простым и дешевым из всех имеющихся, пишет Daily Mail.

Исследователи предлагают повторно заморозить северный и южный полюса Земли, чтобы остановить таяние льда. Так, высоко летающие самолеты могут распылить микроскопические аэрозольные частицы в атмосфере планеты на 60 градусах северной и южной широты.

Если распылить эти аэрозоли на высоте в 13 тыс. м, что выше крейсерской высоты авиалайнера, частицы будут медленно дрейфовать к полюсу, блокируя часть солнечного света. Создаваемая тень позволила бы полюсам Земли снова замерзнуть, при это смягчилась бы угроза таяния ледников и повышения уровня моря.

Такой метод замедлит изменение климата, отражая обратно в космос часть солнечного света.

Ученые называют такую концепцию инъекцией стратосферного аэрозоля, которая обойдется в 11 млрд долларов ежегодно. Но по словам исследователей, эта сумма не так и велика, если сравнивать со стоимостью других проектов по охлаждению планеты. Например, проекты по улавливанию углерода из атмосферы Земли будет стоить намного дороже.

"Существует распространенное и разумное беспокойство по поводу применения аэрозолей для снижения температуры на планете. Но если бы где-то соотношение пользы с риском окупилось, то это на полюсах Земли", — говорит руководитель исследования из Йельского университета Уэйк Смит.

Конечно, проект сможет обеспечить непосредственную защиту только небольшой части планеты, хотя ученые уверены в том, что снижение температуры затронет и другие регионы.

Команда предлагает выполнять "инъекции" сезонно, например, во время весны и в начале лета.

Один парк реактивных самолетов мог бы работать в обоих полушариях, меняя полюса со сменой времен года. Самыми эффективными для такой работы названы новые высотные самолеты-заправщики, в том числе SAIL-43K. Для этого понадобится 125 самолетов, чтобы снижать температуру на полюсах на 2°C ежегодно. Таким образом люди смогут вернуть температуру на полюсах к доиндустриальному уровню.

Эксперты подчеркивают, что необходимые 11 млрд долларов – это всего лишь маленькая часть того, сколько человечеству придется заплатить ради достижения нулевого уровня выбросов.

Но в этом амбициозном плане есть и свои недостатки. Например, такое количество самолетов будет производить собственные выбросы, способствующие глобальному потеплению. Также распыляемый аэрозоль будет содержать диоксид серы, который в большом объемы вызывает тошноту, рвоту, боль в животе и может повредить дыхательные пути.

Конечно, эксперты подчеркивают, что в местах, где планируется распылять аэрозоли живет менее 1% населения Земли, поэтому риск будет незначительным. Смит также согласен с тем, что план с охлаждением полюсов не решит проблемы, а скорее стане своеобразным "лейкопластырем" для планеты.

"Несмотря на то, что это может изменить правила игры, инъекции стратосферного аэрозоля могут вылечить симптомы, но не саму болезнь", — подытожил автор исследования.