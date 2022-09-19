Заморозити полюси Землі: запропоновано божевільний та дешевий план щодо охолодження планети

Дослідники хочуть розпорошити над полюсами планети мікроскопічні аерозольні частинки.

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У новому дослідженні йдеться про те, що зупинити глобальне потепління можна за допомогою заморожування полюсів Землі. Автори роботи стверджують, що цей метод є найпростішим і найдешевшим з усіх наявних, пише Daily Mail.

Дослідники пропонують повторно заморозити північний і південний полюс Землі, щоб зупинити танення льоду. Так, літаки, що високо літають, можуть розпорошити мікроскопічні аерозольні частинки в атмосфері планети на 60 градусах північної і південної широти.

Якщо розпорошити ці аерозолі на висоті в 13 тис. м, що вище за крейсерську висоту авіалайнера, частинки повільно дрейфуватимуть до полюса, блокуючи частину сонячного світла. Створена тінь дозволила б полюсам Землі знову замерзнути, разом з тим пом'якшилася б загроза танення льодовиків і підвищення рівня моря.

Такий метод уповільнить зміну клімату, відбиваючи назад у космос частину сонячного світла.

Вчені називають таку концепцію ін'єкцією стратосферного аерозолю, яка коштуватиме 11 млрд доларів щорічно. Але за словами дослідників, ця сума не така велика, якщо порівнювати з вартістю інших проєктів з охолодження планети. Наприклад, проєкти з уловлювання вуглецю з атмосфери Землі коштуватиме набагато дорожче.

"Існує поширене і розумне занепокоєння щодо застосування аерозолів для зниження температури на планеті. Але якби десь співвідношення користі з ризиком окупилося, то це на полюсах Землі", — каже керівник дослідження з Єльського університету Вейк Сміт.

Звичайно, проєкт зможе забезпечити безпосередній захист лише невеликої частини планети, хоча вчені впевнені, що зниження температури торкнеться й інших регіонів.

Команда пропонує виконувати "ін'єкції" сезонно, наприклад, під час весни та на початку літа.

Один парк реактивних літаків міг би працювати в обох півкулях, змінюючи полюси зі зміною пір року. Найефективнішими для такої роботи названо нові висотні літаки-заправники, зокрема SAIL-43K. Для цього потрібно 125 літаків, щоб знижувати температуру на полюсах на 2°C щорічно. Так, люди зможуть повернути температуру на полюсах до доіндустріального рівня.

Експерти наголошують, що необхідні 11 млрд доларів — це лише маленька частина того, скільки людству доведеться заплатити задля досягнення нульового рівня викидів.

Але в цьому амбітному плані є свої недоліки. Наприклад, така кількість літаків вироблятиме власні викиди, які сприятимуть глобальному потеплінню. Також розпилюваний аерозоль міститиме діоксид сірки, який у великому обсязі спричиняє нудоту, блювання, біль у животі і може пошкодити дихальні шляхи.

Звісно, експерти наголошують, що у місцях, де планується розпорошувати аерозолі живе менш як 1% населення Землі, тож ризик буде незначним. Сміт також погоджується з тим, що план з охолодженням полюсів не розв'яже проблеми, а ймовірніше стане своєрідним "лейкопластирем" для планети.

"Попри те, що це може змінити правила гри, ін'єкції стратосферного аерозолю можуть вилікувати симптоми, але не саму хворобу", — підсумував автор дослідження.