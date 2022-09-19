В Египте нашли 2600-летний сыр халлуми (фото)

Блоки древнего сыра были обнаружены внутри группы керамических сосудов с надписями на демотическом языке — древнеегипетском письме, обнаруженном на знаменитом Розеттском камне.

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Представьте себе сыр, оставленный вне холодильника более чем на несколько часов в жарком засушливом климате. В голове сразу возникает запах мокрых носков и грязных ног. А теперь представьте себе сыр, оставленный без присмотра в каком-то безвестном хранилище на 2600 лет. Звучит, как выдумка, однако это не так, пишет Ancient Origins.

На самом деле это новая находка с которой столкнулись археологи, работающие в египетской Гизе в районе древностей Саккары.

Халлуми — традиционный кипрский сыр, приготовленный из смеси козьего, овечьего, а иногда и коровьего молока. Хотя его можно есть как сырым, так и легко жарить. Его эластичную, полутвердую текстуру можно сравнить с моцареллой.

По словам Мостафа Вазири, глава Службы древностей Египта блоки белого сыра были найдены в ходе египетской миссии в Саккаре внутри группы керамических сосудов с надписями на демотическом языке — древнеегипетском письме, обнаруженном на знаменитом Розеттском камне.

[ + – ] Район Саккара — настоящая сокровищница древних реликвий

Район Саккара — настоящая сокровищница древних реликвий. За последние годы в районе некрополя было обнаружено более 100 саркофагов. Миссия египетских древностей работает на этом месте с 2018 года и в результате пяти археологических раскопок обнаружила множество захватывающих открытий.

Горшки с халлуми датируются 26-й и 27-й египетскими династиями (примерно 664-404 гг. до н.э.). Что интересно, изначально древний белый сыр назывался харам, однако во времена коптов (с III по VII века до н.э.) был заменен на халлуми.

Напомним, что ранее археологи выяснили, как в Гизе строились пирамиды. Как оказалось в далеком прошлом у реки Нил был дополнительный рукав Хуфу, проистекавший прямо за комплексом пирамид Гизы. С его помощью древние египтяне и перемещали большие блоки.