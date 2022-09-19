У Єгипті знайшли 2600-річний сир халумі (фото)

Блоки древнього сиру були виявлені всередині групи керамічних посудин з написами демотичною мовою — давньоєгипетському письмі, виявленому на знаменитому Розетському камені.

Related video

Уявіть собі сир, залишений поза холодильником більше ніж на кілька годин у жаркому посушливому кліматі. У голові відразу виникає запах мокрих шкарпеток та брудних ніг. А тепер уявіть собі сир, залишений без нагляду в якомусь невідомому сховищі на 2600 років. Звучить як вигадка, проте це не так, пише Ancient Origins.

Насправді це нова знахідка, з якою зіткнулися археологи, які працюють в єгипетській Гізі в районі давнини Саккари.

Халлумі — традиційний кіпрський сир, приготований із суміші козячого, овечого, а іноді й коров'ячого молока. Хоча його можна їсти як сирим, так і легко смажити. Його еластичну, напівтверду текстуру можна порівняти з моцарелою.

За словами Мостафа Вазірі, глави Служби старожитностей Єгипту, блоки білого сиру знайшли у поцесі єгипетської місії в Саккарі всередині групи керамічних посудин з написами демотичною мовою — давньоєгипетському письмі, виявленому на знаменитому Розетському камені.

[ + – ] Район Саккара — справжня скарбниця стародавніх реліквій.

Район Саккара — справжня скарбниця давніх реліквій. За останні роки в районі некрополя було виявлено понад 100 саркофагів. Місія єгипетської старовини працює на цьому місці з 2018 року і в результаті п'яти археологічних розкопок виявила безліч захопливих відкриттів.

Горщики з халумі датуються 26-ю та 27-ю єгипетськими династіями (приблизно 664-404 рр. до н.е.). Що цікаво, спочатку давній білий сир називався харам, проте за часів коптів (з III по VII століття до н.е.) назву замінили на халумі.

Нагадаємо, що раніше археологи з'ясували, як у Гізі будувалися піраміди. Як виявилося в далекому минулому біля річки Ніл був додатковий рукав Хуфу, що прямував за комплексом пірамід Гізи. З його допомогою давні єгиптяни і переміщали великі блоки.