Крупнейшая планета Солнечной системы "вплотную" приблизится к Земле, впервые за 59 лет

На следующей неделе Юпитер станет одним из самых ярких объектов в ночном небе, если не считать Луны.

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26 сентября Юпитер, который является крупнейшей планетой Солнечной системы, максимально приблизится к Земле, что произойдет впервые за 59 лет, пишет Space.com.

Более того, по словам астрономов, сближение Юпитера с Земле совпадет с его противостоянием – расположение планеты, когда она находится прямо напротив Солнца, если смотреть с Земли.

Известно, что Юпитер находится в противостоянии каждые 13 месяцев, а сближается с Землей примерно раз в год. Но противостояние и максимальное сближение с Землей совпадает крайне редко. Отмечается, что максимальное сближение Юпитера и Земли произойдет 25 сентября, а противостояние начнется 26 сентября.

В эти дни газовый гигант станет особенно ярким в ночном небе на Земле, что подарит уникальный шанс рассмотреть особенности Юпитера.

"За несколько дней до и после 26 сентября Юпитер предстанет во всей красе. Если не считать Луны, то газовый гигант будет одним из самых ярких объектов в небе", — говорит астрофизик из Центра космических полетов имени Маршалла Адам Кобельски.

Он объясняет, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца не по идеально круглым орбитам, а по эллипсам. Поэтому пути Юпитера и Земли пересекаются на разных расстояниях. Например, Земле нужно около 365 дней для того, чтобы сделать один оборот вокруг звезды, а Юпитеру — 12 земных лет.

В NASA говорят, что на следующей неделе газовый гигант подойдет к нашей планете на 590 млн км. Для сравнения, в своей самой дальней точке Юпитер находится от Земли в 960 млн км. Последний максимально близкий проход Юпитера мимо Земли был в октябре 1963 года.

"В хороший бинокль люди смогут увидеть полосы Юпитера, как минимум, его центральную полосу, а также три или четыре спутника, которые впервые открыл Галилей. Стоит понимать, что Галилей наблюдал за этими лунами с помощью оптики 17-го века", — подчеркивает эксперт.

Галилеевы спутники являются крупнейшими спутниками Юпитера, у которого всего 79 лун. Крупнейшие спутники газового гиганта Ио, Европа, Ганимед и Каллисто будут видны вокруг Юпитера, как яркие точки по обе его стороны.

Кроме этого, любители астрономии, которые вооружаться более мощными телескопами, смогут увидеть даже Большое красное пятно Юпитера – шторм, который бушует в атмосфере как минимум две сотни лет.