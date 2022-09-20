Найбільша планета Сонячної системи "впритул" наблизиться до Землі, вперше за 59 років

Наступного тижня Юпітер стане одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі, якщо не рахувати Місяця.

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26 вересня Юпітер, який є найбільшою планетою Сонячної системи, максимально наблизиться до Землі, що станеться вперше за 59 років, пише Space.com.

Понад те, за словами астрономів, зближення Юпітера із Земле збігатиметься з його протистоянням — розташування планети, коли вона знаходиться прямо навпроти Сонця, якщо дивитися із Землі.

Відомо, що Юпітер перебуває у протистоянні кожні 13 місяців, а зближується із Землею приблизно на рік. Але протистояння та максимальне зближення із Землею збігається вкрай рідко. Зазначається, що максимальне зближення Юпітера та Землі відбудеться 25 вересня, а протистояння розпочнеться 26 вересня.

Цими днями газовий гігант стане особливо яскравим у нічному небі на Землі, що подарує унікальний шанс розглянути особливості Юпітера.

"За кілька днів до і після 26 вересня Юпітер постане у всій красі. Якщо не рахувати Місяця, то газовий гігант буде одним із найяскравіших об'єктів у небі", — каже астрофізик із Центру космічних польотів імені Маршалла Адам Кобельський.

Він пояснює, що планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця не ідеально круглими орбітами, а еліпсами. Тому шляхи Юпітера та Землі перетинаються на різних відстанях. Наприклад, Землі потрібно близько 365 днів для того, щоб зробити один оберт навколо зірки, а Юпітеру — 12 земних років.

У NASA кажуть, що наступного тижня газовий гігант підійде до нашої планети на 590 млн. км. Для порівняння, у своїй найдальшій точці Юпітер знаходиться від Землі в 960 млн км. Останній максимально близький прохід Юпітера повз Землю був у жовтні 1963 року.

"У хороший бінокль люди зможуть побачити смуги Юпітера, як мінімум, його центральну смугу, а також три чи чотири супутники, які вперше відкрив Галілей. Варто розуміти, що Галілей спостерігав за цими місяцями за допомогою оптики 17 століття", — наголошує експерт.

Супутники Галілея є найбільшими супутниками Юпітера, у якого всього 79 місяців. Найбільші супутники газового гіганта Іо, Європа, Ганімед та Каллісто буде видно навколо Юпітера, як яскраві точки по обидві його сторони.

Окрім цього, любителі астрономії, які озброюватимуться потужнішими телескопами, зможуть побачити навіть Велику червону пляму Юпітера — шторм, який вирує в атмосфері щонайменше дві сотні років.