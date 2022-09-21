Астероид подлетит к Земле почти так же близко, как Луна: он в 5 раз быстрее гиперзвуковой ракеты

По данным NASA, астероид подойдет к нашей планете на рекордные 445 800 километров.

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В среду, 21 сентября, мимо Земли на очень высокой скорости пролетит астероид, он также приблизится к нашей планете на рекордно близкое расстояние, пишет Jerusalem Post.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, сегодня с Землей сблизится не один, а целых два астероида. Они получили обозначения 2022 SA1 и 2022 SR2.

К счастью для нас, оба этих приближающихся астероида не слишком большие. Так, астероид 2022 SA1 имеет диаметр от 24 до 55 метров, что сравнимо с Пизанской башней в Италии. Второй же астероид намного меньше – его длина варьируется от 6,9 до 15 метров.

Самый больший из двух астероидов приблизится к Земле на скорости 14,10 км/с или 50 760 км/ч. Такая скорость в 40 раз превосходит скорость звука и в 15,5 раз быстрее пули от винтовки.

Скорость же меньшего астероида составляет около 21,78 км/с или 78 408 км/ч, что в 63,5 раз превышает скорость звука. Например, скорость полета современной гиперзвуковой ракеты в среднем составляет 4,116 км/с. Таким образом, астероид 2022 SR2 пронесется мимо нашей планеты в 5 раз быстрее одной из самых быстрых и опасных ракет.

Отмечается, что именно этот астероид подойдет к Земле ближе всего.

Для сравнения, Луна вращается вокруг Земли на расстоянии 384 000 километров. Большая часть астероидов, которые приближаются к нашей планете обычно остаются на больше расстоянии. Зачастую дистанция составляет более 1 млн км, что довольно близко по космическим меркам, но не представляет риска для Земли.

В это же время, астероид 2022 SR2 должен пролететь мимо Земли в 445 800 километров, что почти также бликов как Луна к Земле.

Но несмотря на это, ученые утверждают, что нам не о чем волноваться, траектория полета космических камней дает возможность исключить потенциальное столкновение с Землей.