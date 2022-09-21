Астероїд підлетить до Землі майже так само близько, як Місяць: він у 5 разів швидше за гіперзвукову ракету

За даними NASA, астероїд підійде до нашої планети на рекордні 445 800 км.

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У середу, 21 вересня, повз Землю на дуже високій швидкості пролетить астероїд, він також наблизиться до нашої планети на рекордно близьку відстань, пише Jerusalem Post.

За даними Лабораторії реактивного руху NASA, сьогодні із Землею зблизиться не один, а цілих два астероїди. Вони отримали позначення 2022 SA1 та 2022 SR2.

На щастя для нас, обидва наближення астероїда не надто великі. Так, астероїд 2022 SA1 має діаметр від 24 до 55 метрів, що можна порівняти з Пізанською вежею в Італії. Другий астероїд набагато менший — його довжина варіюється від 6,9 до 15 метрів.

Найбільший із двох астероїдів наблизиться до Землі на швидкості 14,10 км/с або 50 760 км/год. Така швидкість в 40 разів перевищує швидкість звуку і в 15,5 разів швидше за кулю від гвинтівки.

Швидкість меншого астероїда становить близько 21,78 км/с або 78 408 км/год, що в 63,5 разів перевищує швидкість звуку. Наприклад, швидкість польоту сучасної гіперзвукової ракети загалом становить 4,116 км/с. Таким чином, астероїд 2022 SR2 пронесеться повз нашу планету в 5 разів швидше за одну з найшвидших і найнебезпечніших ракет.

Наголошується, що саме цей астероїд підійде до Землі найближче.

Для порівняння, Місяць обертається навколо Землі на відстані 384 тисячі кілометрів. Більшість астероїдів, які наближаються до нашої планети зазвичай залишаються на більшій відстані. Найчастіше дистанція становить понад 1 млн км, що досить близько за космічними мірками, але не становить ризику для Землі.

Водночас, астероїд 2022 SR2 повинен пролетіти повз Землю в 445 800 кілометрів, що майже так само близько як Місяць до Землі.

Але незважаючи на це, вчені стверджують, що нам нема про що хвилюватися, траєкторія польоту космічного каміння дає можливість виключити потенційне зіткнення із Землею.