Зловещее пятно на Солнце: оно направлено на Землю и может запустить вспышку X-класса

Солнечное пятно AR3089 может запустить самую разрушительную геомагнитную бурю на нашей планете.

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На поверхности Солнца появилось весьма зловещее пятно, которое было названо AR3089. Эксперты утверждают, что оно может запустить в сторону Земли самую разрушительную вспышку – вспышку Х-класса, пишет Hi Tech.

В последнее время Солнце становится все более активным, по мере того как приближается его солнечный максимум. Например, 18 сентября сразу три области на Солнце разразились мощными вспышками, отправив в космос гигантский заряд солнечных частиц. К счастью, этот разрушительный поток частиц не был направлен в сторону Земли.

Новое пятно AR3089 теперь находится в поле зрения Земли. По словам экспертов, оно может таить в себе вспышку Х-класса.

Данное пятно было обнаружено на звезде совсем недавно с помощью спутника DSCOVR, которым управляет Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Оборудование на спутнике позволяет ученым оценивать температуру, скорость, плотность и месторасположение солнечных пятен и выбрасываемых оттуда частиц.

"Активное солнечное пятно AR3089 появилось над юго-восточном регионом Солнца после того, как около двух недель блуждало на дальней стороне звезды. В последний раз, когда мы наблюдали за этим пятном, его магнитное поле могло возбудить вспышку Х-класса", — говорится в отчете SpaceWeather.

Настоящую угрозу для Земли представляет на само солнечное пятно, а мощный корональный выброс массы (CME), удар которого может прийтись прямиком по нашей планете.

Но на данный момент пока сложно сказать, насколько сильной может быть надвигающаяся буря. Известно, что вспышки Х-класса могут запустить магнитную бурю от умеренной до сильной. Нельзя исключить и геомагнитную бурю класса G5.

Эксперты отмечают, что такая геомагнитная буря наверняка уничтожит спутники на околоземной орбите, серьезно нарушит беспроводную связь на планете, работу GPS, сотовую связь, проблемы могут появиться даже с доступом в Интернет.

На данный момент аппарат DSCOVR наблюдает за тревожным пятном на Солнце. Предполагается, что о возможной геомагнитной буре станет известно за 24-48 часов до того, как она достигнет Земли.