Зловісна пляма на Сонці: вона спрямована на Землю та може запустити спалах X-класу

Сонячна пляма AR3089 може запустити найруйнівнішу геомагнітну бурю на нашій планеті.

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На поверхні Сонця з'явилася дуже зловісна пляма, яка була названа AR3089. Експерти стверджують, що вона може запустити в бік Землі найруйнівніший спалах — спалах Х-класу, пише Hi Tech.

Останнім часом Сонце стає дедалі активнішим, у міру того, як наближається його сонячний максимум. Наприклад, 18 вересня одразу три області на Сонці вибухнули потужними спалахами, відправивши в космос гігантський заряд сонячних частинок. На щастя, цей руйнівний потік частинок не був направлений у бік Землі.

Нова пляма AR3089 тепер перебуває в полі зору Землі. За словами експертів, вона може приховувати спалах Х-класу.

Ця пляма була виявлена на зірці зовсім недавно за допомогою супутника DSCOVR, яким керує Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Устаткування на супутнику дозволяє вченим оцінювати температуру, швидкість, щільність і місце розташування сонячних плям і частинок, що викидаються звідти.

"Активна сонячна пляма AR3089 з'явилася над південно-східним регіоном Сонця після того, як близько двох тижнів блукала на дальній стороні зірки. Востаннє, коли ми спостерігали за цією плямою, її магнітне поле могло створити спалах Х-класу", — йдеться у звіті SpaceWeather.

Справжню загрозу для Землі представляє не сонячна пляма, а потужний корональний викид маси (CME), удар якого може прийтися прямо по нашій планеті.

Але наразі поки складно сказати, наскільки сильною може бути буря, що насувається. Відомо, що спалахи Х-класу можуть запустити магнітну бурю від помірної до сильної. Не можна виключити геомагнітну бурю класу G5.

Експерти зазначають, що така геомагнітна буря, напевно, знищить супутники на навколоземній орбіті, серйозно порушить бездротовий зв'язок на планеті, роботу GPS, стільниковий зв'язок, проблеми можуть виникнути навіть із доступом до інтернету.

Наразі апарат DSCOVR спостерігає за тривожною плямою на Сонці. Передбачається, що про можливу геомагнітну бурю стане відомо за 24-48 годин до того, як вона досягне Землі.