Ценой в 563 доллара: в Британии продали плитку шоколада 122-летней давности (фото)

Жестяную коробочку, в которой содержатся шоколад, украшает изображение королевы Виктории, ее знаки отличия и слова "Южная Африка, 1900".

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Когда вы думаете о дорогой, старой еде или напитках, вы, вероятно, представляете бутылку хорошо выдержанного виски или вина. Но уж точно не о шоколаде, срок годности которого истекает максимум через 3 года, пишет Metro.

Тем не менее на днях в Британии продали шоколадку за 500 фунтов стерлингов (563 доллара), несмотря на то, что она была сделана во время правления королевы Виктории в 1899 году.

Продукция британской компании Rowntree, содержащий несколько плиток шоколада, была недавно найдена в коробке с мусором на чьем-то чердаке в Линкольншире.

Изначально ожидалось, что шоколадка будет стоить от 100 до 200 фунтов стерлингов. Однако, в конце концов, покупатель заплатил 440 фунтов стерлингов, цена которой увеличилась до 519 фунтов стерлингов с учетом сборов. Покупателя интересовало не просто старое кондитерское изделие, а сам факт, что это был исторический артефакт.

Во время Второй англо-бурской войны королева Виктория решила послать коробки с шоколадом британским войскам, а плитки поручила отправить солдатам, борющимся за контроль над Южной Африкой.

[ + – ] Покупатель жестяной коробки с шоколадкой

Однако в то время это решение было весьма спорным, так как основные шоколадные компании принадлежали квакерам, которые были пацифистами. Они выступали против войны и не хотели, чтобы люди считали, будто они хотят извлечь выгоду из боевых действий, поэтому согласились бесплатно поставлять шоколад в жестяных коробочках без лейблов.

Тем не менее королева Виктория хотела, чтобы войска убедились, что шоколад высокого качества, поэтому часть шоколада была помечена, а сами плитки проштампованы именем компании Rowntree. Жестяную коробочку украшает изображение королевы Виктории, ее знаки отличия и слова "Южная Африка, 1900".

Однако еще одна причина, по которой шоколад продавался так дорого, был тот факт, что внутри коробки до сих пор содержался шоколад. Считается, что он принадлежал деду домовладельца из Иммингема, который воевал на войне и получил подарок, но никогда не пробовал этот шоколад.

"Как бы впечатляюще он ни выглядел, я никому не рекомендую пробовать 122-летний шоколад. Эксперты говорят, что на самом деле шоколад не становится опасным с течением времени, он просто теряет аромат, текстуру и вкус. Тем не менее они вряд ли имели в виду плитку 122-летней давности", — заключил аукционист Пол Купер из Eddisons.

Напомним, что ранее в Британии продали другую не менее интересную находку. Так британская пара из Норт-Йоркшира нашла у себя под кухонным полом крупнейший клад в виде монет. Монеты оценили в 250 000 фунтов стерлингов (289 065 долларов) и сейчас продаются на аукционе Spink & Son.