За ціною 563 долари: у Британії продали плитку шоколаду 122-річної давнини (фото)

Бляшану коробочку, в якій міститься шоколад, прикрашає зображення королеви Вікторії, її відзнаки та слова "Південна Африка, 1900".

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Коли ви думаєте про дорогу, стару їжу або напої, ви, ймовірно, уявляєте пляшку добре витриманого віскі або вина. Але точно не про шоколад, термін придатності якого закінчується максимум через 3 роки, пише Metro.

Проте днями у Британії продали шоколадку за 500 фунтів стерлінгів (563 долари), попри те, що вона зроблена під час правління королеви Вікторії у 1899 році.

Продукція британської компанії Rowntree, що містить кілька плиток шоколаду, нещодавно знайдена в коробці зі сміттям на чиєму горищі в Лінкольнширі.

Спочатку очікувалося, що шоколадка коштуватиме від 100 до 200 фунтів стерлінгів. Однак покупець заплатив 440 фунтів стерлінгів, ціна якої збільшилася до 519 фунтів стерлінгів з урахуванням зборів. Покупця цікавив не просто старий кондитерський виріб, а сам факт, що це був історичний артефакт.

Під час Другої англо-бурської війни королева Вікторія вирішила надіслати коробки з шоколадом британським військам, а плитки доручила відправити солдатам, які борються за контроль над Південною Африкою.

[ + – ] Покупець бляшаної коробки із шоколадкою

Однак на той час це рішення було дуже спірним, оскільки основні шоколадні компанії належали квакерам, які були пацифістами. Вони виступали проти війни і не хотіли, щоб люди вважали, ніби вони хочуть отримати вигоду з бойових дій, тому погодилися безплатно постачати шоколад у бляшаних коробочках без лейблів.

З усім тим, королева Вікторія хотіла, щоб війська переконалися, що шоколад високої якості, тому частина шоколаду позначена, а самі плитки проштамповані ім'ям компанії Rowntree. Бляшану коробочку прикрашає зображення королеви Вікторії, її відзнаки та слова "Південна Африка, 1900".

Однак ще одна причина, через яку шоколад продали так дорого, був той факт, що всередині коробки досі зберігався шоколад. Вважається, що він належав дідові домовласника з Іммінгема, який воював на війні та отримав подарунок, але ніколи не куштував цей шоколад.

"Як би дивовижно він не виглядав, я нікому не рекомендую куштувати 122-річний шоколад. Експерти кажуть, що насправді шоколад не стає небезпечним з часом, він просто втрачає аромат, текстуру та смак. Проте вони навряд чи мали на увазі плитку 122-річної давності", — підсумував аукціоніст Пол Купер з Eddisons.

Нагадаємо, що раніше у Британії продали іншу не менш цікаву знахідку. Так британська пара з Норт-Йоркшира знайшла у себе під кухонною підлогою найбільший скарб у вигляді монет. Монети оцінили у 250 000 фунтів стерлінгів (289 065 доларів) і зараз продаються на аукціоні Spink & Son.