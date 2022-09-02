Знахідка на $290 тис. Сімейна пара знайшла під кухонною підлогою найбільший скарб у Британії (фото)

Загалом кількість монет становить 264 штук, а датуються вони 1610 роком, охоплюючи період Стюартів.

Британська Пара з Норт-Йоркшира спочатку подумала, що натрапила на електричний кабель під бетоном їхнього особняка XVIII століття. Але вони були приголомшені, коли знайдений ними об'єкт виявився горщиком золотих монет розміром із банку з-під Кока-коли та віком до 400 років, пише Express.

Загалом кількість монет становить 264 штук, деякі з яких належать до часу правління Якова I Англійського. Як зазначають експерти, це один із найбільших скарбів монет у всій Великій Британії. Монети оцінили в 250 000 фунтів стерлінгів (289 065 доларів) і зараз вони продаються на аукціоні Spink & Son.

[ + – ] Монети датуються 1610 роком, охоплюючи період Стюартів.

Монети датуються 1610 роком, охоплюючи період Стюартів. Вони є рідкісним зразком артефактів часів Громадянської війни в Англії. Одну монету, що зображує Якова I в образі римського імператора, оцінили в 4000 фунтів стерлінгів (4628 доларів). Інша прибула із Бразилії. Наймолодша монета датується 1727 роком, що дає максимальну приблизну оцінку дати поховання колекції.

Оскільки наймолодшій монеті на момент виявлення було всього 292 роки, вік усієї колекції вважається меншим за три століття. Це дозволило парі зберегти колекцію та виставити її на аукціон.

Вважається, що колекція монет спочатку належала Фернлі-Майстерам. Майстри були впливовою торговою родиною з Халла, яка імпортувала та експортувала залізну руду, деревину та вугілля. До кінця 1700-х останні покоління сім'ї також були політиками-вігами та членами парламенту.

[ + – ] Ця знахідка з більш ніж 260 монет також є однією з найбільших археологічних знахідок у Великій Британії.

На думку археологів, монети були зібрані Джозефом Фернлі та його дружиною Сарою Майстер, сімейна лінія яких вимерла у 1700-х роках. Однак монети виявила пара з Йоркшира, і тепер вони знаходяться на аукціоні.

"Це захопливе і дуже важливе відкриття. Вкрай рідко коли на ринку з'являються скарби англійських золотих монет. Ця знахідка з більш ніж 260 монет також є однією з найбільших археологічних знахідок у Великобританії. Це було випадкове відкриття. Господарі перевіряли підлогу свого будинку і знайшли горщик розміром із банку дієтичної коли, повний золота. Вони ніколи в житті не брали до рук металошукач. Вони просто переробляли підлогу і спочатку подумали, що це електричний кабель", — зазначили вчені.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Румунії вони натрапили на величезний скарб золотих каблучок, похованих поряд із стародавньою дворянкою. Поховання, знайдене вченими, належить до культури Тисаполгар-Романешти.