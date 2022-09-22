Ученые рассказали, что будет с нашем миром, если Земля перестанет вращаться на 5 секунд

Как отмечают ученые, при таком сценарии пострадают не только здания, сельскохозяйственные угодья и техника, ужасающий финал будет ожидать все человечество.

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Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси. Но, что если в какой-то момент, она перестанет это делать около 5 секунд? Какой ущерб нанесет эта внезапная остановка? Что испытают люди в разных частях мира? И когда Земля снова начнет вращаться, будет ли она по-прежнему пригодна для жизни? Таким вопросом задаются в издании What If.

Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси за сутки. В результате у нас есть день и ночь. Земля вращается из-за столкновений, которые произошли, когда планета формировалась 4,6 миллиарда лет назад. В то время, когда вокруг Солнца вращался огромный диск из газа и пыли, частицы пыли и горных пород слиплись вместе, создав силы, поддерживающие вращение планеты в одном направлении. И поскольку в космосе почти нет сил, замедляющих планету, Земля продолжает вращаться. И продолжаться это будет миллиарды лет.

Но если бы в какой-то момент наша планета внезапно остановилась, атмосфера все еще будет находиться в движении. Это означает, что несмотря на то, что все остановится, сильные ветры будут продолжать дуть. Причем это будут не просто сильные ветры, а настоящие шторма во много раз сильнее обычных.

[ + – ] На экваторе или около него Земля вращается быстрее всего

Однако сила этих ветров будет различаться в зависимости от того, где вы находитесь. На экваторе или около него Земля вращается быстрее всего. Здесь вы испытаете скорость ветра 1670 км/ч. Этой скорости и силы достаточно, чтобы разорвать земную кору. Так что не имеет значения, находитесь ли вы на улице или внутри здания. Эти ветры в любом случае убьют все живое.

Для контекста, самые сильные торнадо имеют скорость до 511 км/ч. Эти штормы могут снести дома с фундамента, разнести автомобили и даже разорвать бетонные конструкции. Ветры, порожденные остановкой Земли, будут в три раза сильнее. Так что, если даже кора под вашими ногами не рассыпется, вы и многие другие существа улетят на большое расстояние.

В других частях мира, таких как Новая Зеландия или Франция, ветер будет немного слабее. Но при скорости 1180 км/ч они все равно будут намного сильнее любого шторма.

Эти ветры в значительной степени уничтожат все. Но они не будут единственной опасностью, с которой столкнутся люди в течение этих коротких пяти секунд. Наша планета не идеальная сфера. Вблизи экватора она очень выпуклая из-за центробежных сил, создаваемых вращением планеты. Если бы вращение остановилось, Земля быстро превратилась бы в идеальную сферу.

[ + – ] Вся вода, собирающаяся возле экватора, будет стекать к полюсам, создавая массивное цунами

Вся вода, собирающаяся возле экватора, будет стекать к полюсам, создавая массивное цунами. Пять секунд спустя, когда планета вернется к своему обычному вращению, эта вода вернется, обрушившись на всех нас. Возможно, единственное место, где вы будете в безопасности в этом сценарии — это Северный или Южный полюса. Здесь ветры будут самыми слабыми.

Вы должны испытать облегчение, узнав, что после всего этого Земля вернется к своему нормальному вращению. Но, к этому времени от нее уже ничего не останется. Каждое здание, все сельскохозяйственные угодья и вся техника будут снесены. Миллиарды людей, если не каждый человек на Земле, погибнут от грубой силы ударов мощных порывов ветра.

Так что если вы хотите пережить этот апокалиптический сценарий, вам лучше начать строить подземный бункер. Но, к счастью, ожидается, что Земля не остановится в течение следующих нескольких миллиардов лет. Солнце сгорит и превратится в красного гиганта намного раньше.