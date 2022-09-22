Вчені розповіли, що буде з нашим світом, якщо Земля перестане обертатись на 5 секунд

Як зазначають вчені, за такого сценарію постраждають не лише будівлі, сільськогосподарські угіддя і техніка — жахливий фінал чекатиме на все людство.

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Всім відомо, що Земля обертається довкола своєї осі. Але що якщо в якийсь момент, вона перестане це робити близько 5 секунд? Яких збитків завдасть ця раптова зупинка? Що відчувають люди у різних частинах світу? І коли Земля знову почне обертатися, чи буде вона, як і раніше, придатна для життя? Таким питанням задаються у виданні What If.

Земля здійснює один повний оберт навколо своєї осі за добу. В результаті ми маємо день і ніч. Земля обертається через зіткнення, що сталися, коли планета формувалася 4,6 мільярда років тому. Тоді, коли навколо Сонця обертався величезний диск із газу та пилу, частки пилу та гірських порід злиплися разом, створивши сили, що підтримують обертання планети в одному напрямку. І оскільки в космосі майже немає сил, що уповільнюють планету, Земля продовжує обертатися. І триватиме це мільярди років.

Але якби в якийсь момент наша планета раптово зупинилася, атмосфера все ще перебувала б у русі. Це означає, що незважаючи на те, що все зупиниться, будуть сильні вітри. До того ж це будуть не просто сильні вітри, а справжні шторми набагато сильніші за звичайні.

[ + – ] На екваторі або біля нього Земля обертається найшвидше

Однак сила цих вітрів відрізнятиметься залежно від того, де ви знаходитесь. На екваторі або біля нього Земля обертається найшвидше. Тут ви відчуєте швидкість вітру 1670 км/год. Цієї швидкості та сили достатньо, щоб розірвати земну кору. Так що не має значення, чи знаходитесь ви на вулиці або всередині будівлі. Ці вітри в будь-якому разі уб'ють все живе.

Для контексту: найсильніші торнадо мають швидкість до 511 км/год. Ці шторми можуть знести будинки з фундаменту, рознести автомобілі і навіть розірвати бетонні конструкції. Вітри, породжені зупинкою Землі, будуть утричі сильнішими. Так що якщо навіть кора під вашими ногами не розсипеться, ви і багато інших істот відлетять на велику відстань.

В інших частинах світу, таких як Нова Зеландія чи Франція, вітер буде трохи слабшим. Але при швидкості 1180 км/год він все одно буде набагато сильнішим за будь-який шторм.

Ці вітри значною мірою знищать усі. Але вони не будуть єдиною небезпекою, з якою люди зіштовхнуться протягом цих коротких п'яти секунд. Наша планета не є ідеальною сферою. Поблизу екватора вона дуже опукла через відцентрові сили, що створюються обертанням планети. Якби обертання зупинилося, Земля швидко перетворилася б на ідеальну сферу.

[ + – ] Вся вода, що збирається біля екватора, стікатиме до полюсів, створюючи масивне цунамі.

Вся вода, що збирається біля екватора, стікатиме до полюсів, створюючи масивне цунамі. Через п'ять секунд, коли планета повернеться до свого звичайного обертання, ця вода повернеться, звалившись на всіх нас. Можливо, єдине місце, де ви будете в безпеці в цьому сценарії, — це Північний або Південний полюси. Тут вітри будуть найслабшими.

Ви повинні відчути полегшення, дізнавшись, що після цього Земля повернеться до свого нормального обертання. Але на той час від неї вже нічого не залишиться. Кожна будівля, усі сільськогосподарські угіддя та вся техніка будуть знесені. Мільярди людей, якщо не кожна людина на Землі, загинуть від грубої сили ударів сильних поривів вітру.

Отже, якщо ви хочете пережити цей апокаліптичний сценарій, вам краще почати будувати підземний бункер. Але, на щастя, очікується, що Земля не зупиниться протягом наступних кількох мільярдів років. Сонце згорить і перетвориться на червоного гіганта набагато раніше.