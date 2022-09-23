У черной дыры Стрелец А* есть "горячая точка": она кружит по часовой стрелке с пугающей скоростью

Астрономы нашли странный объект, который вращается по орбите сверхмассивной черной дыры в самом центре Млечного Пути.

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Рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A*, которая находится в самом центре Млечного Пути, обнаружена яркая "горячая точка", пишет Space.com.

Команда астрономов, сделавших открытие, считает, что они наблюдают за пузырем горячего газа, вращающимся вокруг Стрелец A* со скоростью 30% скорости света.

"Мы считаем, что увидели горячий пузырь газа, которые вращается вокруг сверхмассивной черной дыры по орбите, похожей на орбиту Меркурия. Но в отличие от планеты, "горячая точка" делает полный оборот всего за 70 минут. Для этого требуется умопомрачительная скорость", — говорит астрофизик из Института радиоастрономии им. Макса Планка и руководитель исследования Мацек Вильгус.

Наблюдения велись с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. Именно в этих данных команда Вильгуса нашла скрытые подсказки об окружении черной дыры в центре Млечного Пути.

Открытие было сделано благодаря счастливому случаю, поскольку во время наблюдений произошла вспышка рентгеновского излучения в сердце Млечного Пути. Подобные вспышки и раньше связывали с магнитным взаимодействием в вышеупомянутых пузырях горячего газа, которые вращаются вокруг черных дыр, но прямых доказательств этому не было.

"Обычно такие вспышки можно было увидеть только в рентгеновский и инфракрасных наблюдениях за Стрелец А*. Но в этот раз мы увидели орбитальные горячие точки и в радионаблюдениях", — отмечает Вилгус.

Команда предполагает, что горячие точки становятся видимыми в более длинных волнах света, когда они остывают.

Полученные данные ученые собираются использовать для изучения магнитного поля самой сверхмассивной черной дыры и ее окружения.

Кроме этого, результаты работы позволили подтвердить, что мощные рентгеновские вспышки исходят именно от этих сгустков газа, которые вращаются по часовой стрелке со скоростью равной 30% скорости света.

"Надеюсь, что однажды мы сможет сказать, что действительно понимаем происходящее в Стрельце А*", — подытожил автор исследования.