Чорна діра Стрілець А* має "гарячу точку": вона кружляє за годинниковою стрілкою з неймовірною швидкістю

Астрономи знайшли дивний об'єкт, який обертається по орбіті надмасивної чорної діри в самому центрі Чумацького Шляху.

Related video

Поруч із надмасивною чорною дірою Стрілець A*, яка знаходиться в самому центрі Чумацького Шляху, виявлено яскраву "гарячу точку", пише Space.com.

Команда астрономів, які зробили відкриття, вважає, що вони спостерігають за бульбашкою гарячого газу, що обертається довкола Стрільця A* зі швидкістю 30% швидкості світла.

"Ми вважаємо, що побачили гарячу бульбашку газу, яка обертається навколо надмасивної чорної діри по орбіті, схожій на орбіту Меркурія. Але на відміну від планети, "гаряча точка" робить повний оборот всього за 70 хвилин. Для цього потрібна дивовижна швидкість", — каже астрофізик з Інституту радіоастрономії ім. Макса Планка та керівник дослідження Мацек Вільгус.

Спостереження велися за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA. Саме в цих даних команда Вільгуса знайшла приховані підказки про оточення чорної діри у центрі Чумацького Шляху.

Відкриття зроблено завдяки щасливому випадку, оскільки під час спостережень стався спалах рентгенівського випромінювання у серці Чумацького Шляху. Такі спалахи і раніше пов'язували з магнітною взаємодією у вищезгаданих бульбашках гарячого газу, що обертаються навколо чорних дір, але прямих доказів цього не було.

"Зазвичай такі спалахи можна було побачити лише в рентгенівських та інфрачервоних спостереженнях за Стрілець А*. Але цього разу ми побачили орбітальні гарячі точки і в радіоспостереженнях", — зазначає Вілгус.

Команда припускає, що гарячі точки стають видимими у довших хвилях світла, коли вони остигають.

Отримані дані вчені збираються використовувати для вивчення магнітного поля самої надмасивної чорної діри та її оточення.

Крім цього, результати роботи дозволили підтвердити, що потужні рентгенівські спалахи виходять саме від цих згустків газу, що обертаються за годинниковою стрілкою зі швидкістю, що дорівнює 30% швидкості світла.

"Сподіваюся, що якось ми зможемо сказати, що дійсно розуміємо те, що відбувається в Стрільці А*", — підсумував автор дослідження.