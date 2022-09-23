Великий и ужасный Нострадамус предсказал войну в Украине: но это не точно

Астрологу из 16 века теперь приписывают пророчество о крупной войне на территории Европы.

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Знаменитый астролог и алхимик Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, мог предсказать войну в Европе в 2022 году в своей книге пророчеств, пишет Daily Star.

Нострадамус стал широко известен тем, что еще в 1555 году опубликовал книгу Les Prophéties, в которой сделал 942 пророчества будущего. Некоторые считают, что Нострадамус предсказал Великий лондонский пожар, правление Адольфа Гитлера, убийство Джона Кеннеди, а теперь еще и нападение России на Украину.

Такой вывод был сделан из нескольких строк в книге предсказаний астролога.

"Синяя голова причинит вред белой голове в такой степени, в какой будет польза Франции обоим", — говорится в пророчестве.

Многие пророчества Нострадамуса крайне расплывчаты, и это не стало исключением. Ему можно приписать, как войну в Украине, так и что-либо другое.

Но предсказания Нострадамуса на 2022 год на этом увы, не заканчиваются.

Среди прочего, по мнению алхимика 16-го века, на Земле произойдет вымирание человечества. В своей книге Нострадамус писал, что "видит огонь, который с неба упадет". Также есть строки о появлении "бессмертного мудреца", что некоторых наталкивает на мысль о разумных машинах.

Фото: Public domain

Даже климатический кризис был предсказан в Les Prophéties.

"Словно солнце, голова опалит сияющее море: Живая рыба Черного моря чуть не сварится", — говорится в одном из пророчеств.

За изменением климата, по версии Нострадамуса, последует голод. В его трудах говорится, что "мед будет стоить намного дороже свечного воска".

По словам исследователей, чем больше туманны такие предсказания, тем больше будет казаться, что они совпадают с реальностью. Именно поэтому ни в одном гороскопе не пишется о том, чтобы например, стрельцы обратили внимание на красный кирпичик Lego, "на который вы наступите во вторник". Вместо этого скорее всего, вы прочтете, что "ретроградный Меркурий может принести изменения в вашу жизнь".

Астролог Нострадамус был действительно хорош в такого рода предсказаниях. Так называемые "постпредсказания" – это понятие, которое описывает пророчества, смысл которых невозможно разобрать до того, как что-либо похожее уже произойдет.

Например, строки Нострадамуса о пришествии Гитлера, никоим образом не предупреждают людей о самом Гитлере.

"Из глубин западной Европы Родится ребенок от бедняков, Тот, кто своим языком соблазнит большое войско; Его слава возрастет по направлению к царству Востока", — говорится в предсказании.

До того, как Адольф Гитлер пришел к власти, единственное, что можно было понять из пророчества, так это что некто известный родится в Западной Европе.