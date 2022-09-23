Великий та жахливий Нострадамус передбачив війну в Україні: але це не точно

Астрологи з 16 століття тепер приписують пророцтво про велику війну на території Європи.

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Знаменитий астролог та алхімік Мішель де Нотрдам, відомий як Нострадамус, міг передбачити війну в Європі у 2022 році у своїй книзі пророцтв, пише Daily Star.

Нострадамус став широко відомий тим, що ще в 1555 опублікував книгу Les Prophéties, в якій зробив 942 пророцтва майбутнього. Дехто вважає, що Нострадамус передбачив Велику лондонську пожежу, правління Адольфа Гітлера, вбивство Джона Кеннеді, а тепер ще й напад Росії на Україну.

Такий висновок зробили з кількох рядків у книзі пророкувань астролога.

"Синя голова завдасть шкоди білій голові такою мірою, якою буде користь Франції обом", — йдеться у пророцтві.

Багато пророцтв Нострадамуса вкрай розпливчасті, і це не стало винятком. Йому можна приписати як війну в Україні, так і щось інше.

Але прогнози Нострадамуса на 2022 рік на цьому, на жаль, не закінчуються.

Серед іншого, на думку алхіміка 16 століття, Землі відбудеться вимирання людства. У своїй книзі Нострадамус писав, що "бачить вогонь, що з неба впаде". Також є рядки про появу "безсмертного мудреця", що дехто наштовхує на думку про розумні машини.

Фото: Нострадамус

Навіть кліматичну кризу передбачено в Les Prophéties.

"Наче сонце, голова обпалить сяюче море: Жива риба Чорного моря мало не звариться", — йдеться в одному з пророцтв.

За зміною клімату, за версією Нострадамуса, буде голод. У його працях говориться, що "мед коштуватиме набагато дорожче за свічковий віск".

За словами дослідників, чим туманніші такі передбачення, тим більше здаватиметься, що вони збігаються з реальністю. Саме тому в жодному гороскопі не пишеться про те, щоб, наприклад, стрільці звернули увагу на червону цеглу Lego, "на яку ви наступите у вівторок". Натомість найімовірніше, ви прочитаєте, що "ретроградний Меркурій може принести зміни до вашого життя".

Астролог Нострадамус був справді гарний у такого роду пророкування. Так звані "постпередбачення" — це поняття, яке описує пророцтва, зміст яких неможливо розібрати до того, як щось схоже вже станеться.

Наприклад, рядки Нострадамуса про пришестя Гітлера, аж ніяк не попереджають людей про самого Гітлера.

"З глибин західної Європи Народиться дитина від бідняків, Той, хто своєю мовою спокусить велике військо; Його слава зросте у напрямку царства Сходу", — йдеться у пророкуванні.

До того, як Адольф Гітлер прийшов до влади, єдине, що можна було зрозуміти з пророцтва, то це хтось відомий народиться в Західній Європі.