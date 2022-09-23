Выжили, потому что смеялись. Ученые считают, что именно этому навыку мы обязаны жизнью

Исследование показало, что смех — это не просто реакция на что-то забавное, но еще и сигнал о том, что опасность миновала.

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Десятилетиями ученые пытаются объяснить, что делает шутку достаточно забавной, чтобы заставить нас смеяться. Существует ряд теорий по этому поводу, однако новое исследование доказывает, что смех — не просто реакция на что-то забавное, а скорее сигнал окружающим о том, что опасности нет, пишет Science Alert.

Профессор из Сиенского университета Карло Беллиени потратил 10 лет и изучил более сотни различных статей, чтобы понять природу смеха.

Раннее существовало несколько теорий о том, что делает вещи достаточно забавными, чтобы заставить нас рассмеяться. Так, наиболее популярными из них считаются три, говорящие что нас смешит нечто запрещенное, насмешливое и наличие двух несовместимых смыслов в одной и той же ситуации.

Однако исследование профессора Беллиени пошло дальше и согласно его выводам, смех — является ни чем иным, как инструментом, который нам даровала природа, чтобы помочь выжить.

Ученый исследовал различные работы по теории юмора, пользе смеха для здоровья, связи этого процесса с мозгом, а также изучил физические особенности смеха и состояния, вызывающие у людей смех. Проанализировав все полученные данные профессор Беллиени пришел к выводу, что смех является таким себе сигналом "полного очищения", причем это сигнал как для нас самих, так и окружающих.

Ученый считает, что эволюция и естественный отбор тысячелетиями сохраняли этот навык человека, чтобы помочь людям выжить. Эта теория также объясняет, почему нас больше тянет к людям, которые заставляют нас смеяться.

Свою теорию профессор объяснил на простой истории с тигром, идущим по улице. Сама по себе ситуация вовсе не кажется комичной, однако если представить, что тигр не идет, а прыгает, словно мяч, эта ситуация становится комичной.

Ученый подытожил результаты и назвал три этапа, необходимых, чтобы вызвать смех:

Во-первых, недоумение или паника. Наличие ситуации, которая кажется странной и вызывает чувство несоответствия.

Во-вторых, разрешение. Беспокойство и стресс, вызванные этой ситуацией необходимо проработать и преодолеть.

В-третьих, облегчение. "Высвобождение" смеха — своеобразная сирена, свидетельствующая о том, что опасность миновала.

Ученый считает, что тысячелетиями смех мог быть сигналом себе и окружающим, что реакция "бей или беги" не требуется, а опасная ситуация миновала. Он также предполагает, что именно по этой причине смех часто является заразительным.

Ранее Фокус писал о том, что животные тоже умеют смеются — ученые определили 65 видов, которые умеют от души посмеяться.