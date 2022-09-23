Вижили, бо сміялися. Вчені вважають, що саме цій навичці ми завдячуємо життям

Дослідження показало, що сміх — це не просто реакція на щось кумедне, а ще й сигнал про те, що небезпека минула.

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Десятиліттями вчені намагаються пояснити, що робить жарт досить кумедним, щоб змусити нас сміятися. Існує низка теорій про це, проте нове дослідження доводить, що сміх — не просто реакція на щось кумедне, а, скоріше, сигнал оточенню про те, що небезпеки немає, пише Science Alert.

Професор із Сієнського університету Карло Беллієні витратив 10 років і вивчив понад сотню різних статей, щоб зрозуміти природу сміху.

Раніше існувало кілька теорій про те, що робить речі досить кумедними, щоб змусити нас розсміятися. Так, найпопулярнішими з них вважаються три, які говорять, що нас смішить щось заборонене, насмішкувате й наявність двох несумісних смислів в одній і тій самій ситуації.

Проте дослідження професора Беллієні пішло далі, і, згідно з його висновками, сміх є нічим іншим, як інструментом, який нам дарувала природа, щоб допомогти вижити.

Учений досліджував різні роботи з теорії гумору, користі сміху для здоров'я, зв'язку цього процесу з мозком, а також вивчив фізичні особливості сміху та стану, що викликають у людей сміх. Проаналізувавши всі отримані дані, професор Беллієні дійшов висновку, що сміх є таким собі сигналом "повного очищення", причому це сигнал як для нас самих, так і оточення.

Учений вважає, що еволюція та природний відбір тисячоліттями зберігали цю навичку людини, щоб допомогти людям вижити. Ця теорія також пояснює, чому нас більше тягне до людей, які змушують нас сміятися.

Свою теорію професор пояснив на простій історії з тигром, який йде вулицею. Сама по собі ситуація зовсім не здається комічною, проте якщо уявити, що тигр не йде, а стрибає, мов м'яч, ця ситуація стає комічною.

Учений підсумував результати й назвав три етапи, необхідні викликати сміх:

По-перше, подив або паніка. Наявність ситуації, яка видається дивною та викликає почуття невідповідності.

По-друге, вирішення. Занепокоєння та стрес, спричинені цією ситуацією, необхідно опрацювати й подолати.

По-третє, полегшення. "Вивільнення" сміху — своєрідна сирена, що свідчить про те, що небезпека минула.

Учений вважає, що тисячоліттями сміх міг бути сигналом собі й оточенню, що реакція "бий або біжи" не потрібна, а небезпечна ситуація минула. Він також припускає, що саме з цієї причини сміх часто є заразним.

Раніше Фокус писав про те, що тварини теж уміють сміятися — вчені визначили 65 видів, які вміють від душі посміятися.