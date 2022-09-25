Теплолюбивые вредители. В ближайшие десятилетия термиты могут в разы ускорить нагревание Земли

Ученые выяснили, нагрев планеты повлечет за собой увеличение количества насекомых, а они значительно усугубят изменения климата.

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Когда мы слышим о термитах, мы с большой долей вероятности подумаем о том, что они представляют опасность для наших домов. Однако лишь 4% этих насекомых действительно считаются вредителями, которые могут полакомиться вашим домом, остальные же играют весомую роль в экосистемах, пишет Science Alert.

Впрочем, сегодня это утверждение немного пошатнулось — новое исследование показывает, что термиты настолько любят тепло, что могут ненароком ускорить глобальное потепление. Международная группа ученых сосредоточилась на том, чтобы изучить насколько именно термиты теплолюбивые — результаты поразили ученых.

Ученые уже знали о том, что разложение валежной древесины (упавшие на землю в лесу деревья или их части) ускоряется с повышением температуры и влажности. Однако какую роль в этом играют термиты?

В своем эксперименте ученые использовали деревянные блоки, покрытые сеткой — часть из них имели небольшие отверстия в сетке для доступа термитов, другие — нет. Деревянные блоки были размещены в саване и в экосистеме тропического леса на северо-востоке Квинсленда, чтобы понять как климатические условия и наличие термитов влияют на скорость разложения валежника.

Спустя полгода ученые проверили блоки и обнаружили, что скорость разложения деревянных блоков к которым имели доступ лишь бактерии была существенно ниже тех, к которым получили доступ термиты. Итак, роль термитов в скорости разложения валежника была доказана, оставалось узнать, как температура и влажность влияет на самих насекомых.

Ученые призвали на помощь своих коллег — в общей сложности откликнулось более 100 исследователей с шести континентов. Ученые провели такой же эксперимент в 130 различных регионах.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что скорость разложения валежника напрямую зависела от температуры окружающей среды — так, повышение температуры всего на 10°C ускоряло процесс разложения в семь раз. Также на скорость разложения влияет и количество осадков — например, самым приемлемым климатом для термитов оказались районы с низким и средним годовым количеством осадков.

Как прогнозирую экологи, в ближайшие десятилетия планета будет нагреваться, что потенциально увеличивает среду обитания термитов по всей планете. Больше количество термитов будет быстрее перерабатывать валежник — то есть, выпускать большее количество углерода, содержащегося в валежной древесине, а значит значительно ускорят глобальное потепление на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что в бразильском лесу скрывался термитник, размером с Великобританию.