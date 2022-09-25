Теплолюбні шкідники. У найближчі десятиліття терміти можуть у рази прискорити нагрівання Землі.

Вчені з'ясували, що нагрівання планети спричинить збільшення кількості комах, а вони значно посилять зміни клімату.

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Коли ми чуємо про термітів, ми з великою ймовірністю подумаємо про те, що вони являють небезпеку для наших будинків. Однак лише 4% цих комах дійсно вважаються шкідниками, які можуть поласувати вашим домом, решта ж відіграє вагому роль в екосистемах, пише Science Alert.

Втім, сьогодні це твердження трохи похитнулося — нове дослідження показує, що терміти настільки люблять тепло, що можуть ненароком прискорити глобальне потепління. Міжнародна група вчених зосередилася на тому, щоб вивчити наскільки саме теплолюбні терміти — результати вразили вчених.

Вчені вже знали, що розкладання лежачої деревини (що впали на землю в лісі дерева або їх частини) прискорюється з підвищенням температури та вологості. Проте, яку роль у цьому відіграють терміти?

У своєму експерименті вчені використовували дерев'яні блоки, вкриті сіткою, — частина з них мала невеликі отвори в сітці для доступу термітів, інші — ні. Дерев'яні блоки були розміщені в савані та в екосистемі тропічного лісу на північному сході Квінсленду, щоб зрозуміти як кліматичні умови та наявність термітів впливають на швидкість розкладання хмизу.

Через пів року вчені перевірили блоки і виявили, що швидкість розкладання дерев'яних блоків до яких мали доступ лише бактерії була суттєво нижчою за ті, до яких отримали доступ терміти. Отже, роль термітів у швидкості розкладання хмизу була доведена, залишалося дізнатися, як температура і вологість впливає на самих комах.

Вчені покликали на допомогу своїх колег — загалом відгукнулося понад 100 дослідників із шести континентів. Вчені провели такий самий експеримент у 130 різних регіонах.

У процесі експериментів вчені виявили, що швидкість розкладання хмизу безпосередньо залежала від температури навколишнього середовища — так, підвищення температури всього на 10°C прискорювало процес розкладання в сім разів. Також на швидкість розкладання впливає і кількість опадів — наприклад, найприйнятнішим кліматом для термітів виявилися райони з низькою та середньою річною кількістю опадів.

Як прогнозують екологи, у найближчі десятиліття планета нагріватиметься, що потенційно збільшує місце існування термітів по всій планеті. Більша кількість термітів швидше перероблятиме хмиз — тобто випускатиме більшу кількість вуглецю, що міститься у хмизній деревині, а отже значно прискорить глобальне потепління на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що в бразильському лісі ховався термітник, розміром із Великобританію.