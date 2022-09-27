Часики неумолимо тикают. Ученые нашли, что старит нас быстрее, чем курение

Новое исследование показало, что некоторые чувства забирают у нас драгоценное время.

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Не секрет, что возраст, записанный в паспорте, не всегда соответствует тому, какой "чувствует" наше тело. Ученые выяснили, что некоторые чувства способны заставить "часики" тикать быстрее, пишет The Guardian.

В новом исследовании международная группа ученых из Стенфордского и Китайского университета Гонконга сосредоточились на изучении "биологического" возраста человека и факторах, которые его увеличивают.

Известно, что существует два возраста: "хронологический" — о котором можно узнать из данных, записанных в паспорте и "биологический" — основанный на старении функций организма. На последний влияют генетика, образ жизни и ряд других факторов, которые заставляют наше тело стареть быстрее.

В ходе исследования ученые создали цифровую модель старения, так называемые "часы старения", основанные на данных почти 5 тысяч взрослых. Цифровая модель была включала данные о 16 биомаркерах испытуемых, в том числе уровне глюкозы и холестерина, пол участников, кровяное давление, индекс массы тела, а также показатели легких.

После ученые сравнили возраст предсказанный "часами старения" с реальным возрастом испытуемых — разница колебалась в среднем почти на 5,7 лет в ту или иную сторону.

Позже ученые использовали данные еще более 2,5 тысяч людей, у которых наблюдались различные заболевания, связанные с возрастом. В том числе сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких и печени. Ученые сопоставили данные этой категории людей со здоровыми и обнаружили, что предсказанный возраст не колебался более чем на 1,5 года. Однако ученые обратили внимание на другой любопытный факт.

Оказалось, что биологический возраст человека напрямую зависит от его психологического здоровья. Ученые заметили, что люди, которые испытывали депрессивные чувства или чувство одиночества старели гораздо быстрее тех, у кого были вредные привычки, например, курение.

По словам соавтора исследования Федора Галкина, люди, которые чувствуют себя несчастными в среднем демонстрируют биологический возраст на 1,65 года больше, чем реальный.

Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут в дальнейшем больше узнать о психологическом здоровье человека и его влиянии на ранее старение.

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