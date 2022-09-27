Годинники невблаганно цокають. Вчені знайшли, що старить нас швидше за куріння

Нове дослідження показало, що деякі почуття забирають у нас дорогоцінний час.

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Не секрет, що вік, записаний у паспорті, не завжди відповідає тому, який відчуває наше тіло. Вчені з'ясували, що деякі почуття здатні змусити "годинник" цокати швидше, пише The Guardian.

У новому дослідженні міжнародна група вчених зі Стенфордського та Китайського університету Гонконгу зосередилася на вивченні "біологічного" віку людини та факторах, які його збільшують.

Відомо, що існує два віки: "хронологічний" — про який можна дізнатися з даних, записаних у паспорті, та "біологічний" — заснований на старінні функцій організму. На останній впливають генетика, спосіб життя та низка інших факторів, які змушують наше тіло старіти швидше.

У результаті дослідження вчені створили цифрову модель старіння, так званий "годинник старіння", заснований на даних майже 5 тисяч дорослих. Цифрова модель включала дані про 16 біомаркерів піддослідних, зокрема рівень глюкози та холестерину, стать учасників, кров'яний тиск, індекс маси тіла, а також показники легень.

Після цього вчені порівняли вік, передбачений "годинником старіння" з реальним віком піддослідних — різниця коливалася в середньому майже на 5,7 року у той чи інший бік.

Пізніше вчені використовували дані ще понад 2,5 тисячі людей, у яких спостерігалися різні захворювання, пов'язані з віком. Зокрема серцево-судинні захворювання та захворювання легень та печінки. Вчені зіставили дані цієї категорії людей зі здоровими та виявили, що передбачений вік не вагався більш ніж на 1,5 року. Проте вчені звернули увагу на інший цікавий факт.

Виявилося, що біологічний вік людини безпосередньо залежить від її психологічного здоров'я. Вчені помітили, що люди, які відчували депресивні почуття або почуття самотності, старіли набагато швидше за тих, у кого були шкідливі звички, наприклад, куріння.

За словами співавтора дослідження Федора Галкіна, люди, які почуваються нещасними, в середньому демонструють біологічний вік на 1,65 року більше, ніж реальний.

Вчені сподіваються, що отримані ними результати допоможуть надалі більше дізнатися про психологічне здоров'я людини та її вплив на раніше старіння.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося дізнатися основний інгредієнт "еліксиру молодості".