Старість у радість. Учені вважають, що знайшли основний інгредієнт "еліксиру молодості"

Дослідження показують, що від того, як ви ставитеся до процесу старіння, залежить ваше здоров'я. Якщо не вважати себе молодим у старості, це може призвести до згубних наслідків.

Видання The Guardian опублікувало витяг з нової книги Девіда Робсона "Ефект очікування: як ваш спосіб мислення може змінити ваше життя". Цей британський письменник спеціалізується на дослідженнях людського мозку, тіла та поведінки. За його словами, якби всі люди старшого віку прийняли позитивне ставлення до старості, це стало б потужним еліксиром життя. Посилаючись на різноманітні наукові дослідження, автор стверджує, що люди, які бачать у процесі старіння потенціал для особистісного зростання, як правило, мають набагато краще здоров'я у свої 70, 80 та 90 років, ніж люди, які пов'язують старіння з безпорадністю та занепадом життєвих сил. І це відбивається на їхньому здоров'ї та тривалості життя.

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"Наші думки можуть впливати на наше старіння та довголіття", — каже Робсон.

Одним із досліджень, присвячених тому, що наше мислення впливає на наше життя та процес старіння, став експеримент психолога Еллен Лангер з Гарвардського університету. Ще 1979 року вона зібрала групу 70-ти та 80-річних людей і відправила їх на тиждень до приміщення монастиря, де були відтворені предмети та загальна атмосфера 1959 року. Усе було підібрано з історичною точністю: музика, фільми, меблі, газети та журнали. Лангер та її колеги просили учасників експерименту жити так, ніби то був 1959 рік. Респондентам також двічі на день пропонували обговорювати поточні політичні та спортивні події. Ціль експерименту полягала в тому, щоб пробудити в учасників відчуття молодості, використовуючи всі ці асоціації.

За підсумками експерименту, дослідники провели опитування, яке показало, що у 63% респондентів змінилося сприйняття свого віку. Тести показали, що у них став гостріший зір, а суглоби стали більш рухливими, оскільки деякі запалення, спричинені артритом, відступили.

Фото: wikipedia

В іншому дослідженні, яке проводив Бекка Леві з Єльської школи громадської охорони здоров'я, брали участь понад 1000 людей зі штату Огайо, США. У межах дослідження вчений проводив вивчення сприйняття старіння та його вплив на тривалість життя.

Середній вік учасників експерименту становив 63 роки. У результаті багаторічного експерименту, який розпочався ще в 1975 році, Леві встановив, що ті люди, які більш позитивно ставилися до процесу старіння, прожили в середньому 22,6 роки після початку дослідження. А ті, хто сприймав старість як завершальний етап життя, прожили в середньому 15 років.

"Одне з недавніх досліджень також показує, що існує зв'язок між сприйняттям старіння та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Ті, хто позитивно ставиться до свого віку і не сприймають старість, як кінець свого життєвого шляху, вдвічі рідше хворіють на Альцгеймера", — пише у своїй книзі Робсон.

Якщо людина вважає себе в старості слабкою і безпорадною і ні на що не здатною, то це безпосередньо впливає на її фізичне здоров'я. Підвищується ризик швидкого розвитку серцево-судинних захворювань та інших хвороб, каже Робсон.

"Людям потрібно переосмислити уявлення про власне старіння. Різні дослідження показують, що наш спосіб мислення можна змінювати. Навчившись відкидати фаталістичні переконання та цінувати деякі позитивні зміни, що відбуваються з віком, ми можемо уникнути стресових реакцій, що виникають внаслідок впливу негативних стереотипів про вік, і в нас може з'явитися більше мотивації тренувати своє тіло та розум і жити повноцінним життям”, — пише автор.