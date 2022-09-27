Земля спасена. Космический аппарат DART успешно столкнулся с астероидом и изменил его орбиту (видео)

Впервые человечество испытало новую технологию планетарной защиты Земли. И она работает.

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Космический аппарат NASA DART в ночь на 27 сентября, в 2:14 по Киеву, врезался в астероид Диморф и изменил его траекторию полета. Таким образом ученые продемонстрировали, что в случае опасности, когда к Земле будет лететь астероид, его также можно отклонить с намеченного пути, пишет Live Science.

Аппарат DART изменил орбиту астероида Диморф, шириной 163 метра, который вращается вокруг более крупного астероида под названием Дидим. Хотя эти околоземные астероиды и не представляли непосредственной угрозы для Земли, их космические собраться часто приближаются к нашей планете на опасное расстояние, а потому NASA проверило новую технологию защиты Земли от столкновения с астероидом.

Фокус уже писал подробно о миссии космического аппарата DART.

Космический аппарат DART весом в 550 кг, который представлял собой куб с ионным двигателем, приборами и двумя солнечными панелями длиной 8,5 метров "пожертвовал" собой, чтобы показать жизнеспособность новой технологии планетарной защиты.

Перед столкновением астероид Диморф двигался со скоростью в 21 160 км/час, а аппарат врезался в него со скоростью 22 500 км/ч. В результате удара сам аппарат был уничтожен, а от астероида откололись обломки и улетели в космос.

[ + – ] Так выглядел астероид Диморф за 2 минуты до столкновения с ним аппарата DART Фото: NASA

Космический аппарат справился со своей задачей по изменению орбиты астероида Диморф. NASA поставило амбициозную цель – вращение Диморфа вокруг Дидима должно ускориться на 73 секунды, но оказалось, что теперь вместо почти 12 часов Диморф будет вращаться вокруг своего хозяина на 10 минут меньше.

В течении ближайших нескольких недель ученые будут вести наблюдения за астероидом, чтобы в полной мере оценить успех миссии.

Чтобы добраться к двум астероидам аппарату DART потребовалось 10 месяцев и за это время он преодолел расстояние в 11 млн км. За тем, как аппарат приближается к астероиду и до самого момента столкновения, внимательно следили в NASA и даже вели трансляцию этого события.

[ + – ] Рекомендуем смотреть с отметки 1:10:00 до 1:16:22, когда камера аппарата DART перестала работать

Полную информацию о последствиях столкновения земного аппарата с астероидом в NASA получат благодаря другому космическому аппарату — LICIACube. Он находился на борту DART и еще 11 сентября отделился от него, чтобы приготовится к наблюдению за процессом столкновения.

По словам представителей NASA, через несколько дней они опубликуют снимки, сделанные этим маленьким аппаратом, на которых будут видны последствия удара DART по астероиду Диморф.

Несмотря на то, что астероид Диморф уже "пострадал" от научных опытов человечества, его и Дидим не оставят в покое. Эти околоземные астероиды являются целью для исследования космическим аппаратом "Гера" Европейского космического агентства, который полетит в космос в 2026 году.

Стоит отметить, что миссия DART обошлась NASA в 313 млн долларов.